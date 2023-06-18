風雲社團／台中泰雅獵人 成立哈崙台狩獵文化協會

台中市和平區哈崙台部落成立哈崙台狩獵文化協會，這是台中泰雅族獵人繼南勢部落後，自主發起成立狩獵自主管理組織，協會將推動狩獵自主管理機制，擴大推動野生動物資源永續利用。

東勢林區管理處2017年起，與台中和平的泰雅族獵人合作，建立野生動物永續利用夥伴關係，2021年輔導南勢部落成立台中市巴幸部落狩獵文化協會，推動狩獵自主管理機制，透過自動相機監測南勢部落狩獵區的山羌、台灣野山羊、台灣野豬，結果顯示有管理的狩獵活動下，資源豐富穩定。

哈崙台狩獵文化協會有31位獵人、20多名族人參加，以泰雅族gaga精神為本，宣誓守護泰雅文化及山林資源。哈崙台部落遍地長滿山麻黃，泰雅語稱 H'rung ，部落周邊野生動物豐富，曾有居民目擊台灣黑熊，部落成員也參與黑熊救援工作。

協會表示，維持傳統狩獵文化，同時守護瀕危物種，已是部落普遍共識；成立當天也受理31名獵人的狩獵證申請，得理解自身對於文化傳承及資源永續的責任，才能取得狩獵證，參與狩獵自主管理。