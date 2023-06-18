彰化打造青創基地 挨批重北輕南

彰化鹿港和興青創基地昨天重新開幕，縣府整合閒置空間打造青創基地，還包含卦山村、南郭宿舍、中興莊等，都集中在北彰，引起議員批評「差太多」。縣府表示，已積極尋找南彰地點，初步選定北斗郡守官舍群，需要整修數幢舊宿舍，將努力推動，短期內無法啟用。

「北彰、南彰這樣差太多。」彰縣議員曹嘉豪表示，南彰年輕人也有創意和創業雄心，縣府輔導青年在員林市開冰淇淋店、咖啡店，民間企業輔導在田中鎮、社頭鄉經營農特產品店，青創基地都在北彰，對南彰年輕人不公平，應加速盤點公共空間，鼓勵南彰年輕人創業。

鹿港和興青創基地原本是和興派出所宿舍群，2019年縣府和文化部合資4千萬元修繕，2021年9月以公益換租方式開幕營運，縣府後改採OT方式委外經營，由鹿港百年老店玉珍齋成立的玉珍齋和興公司取得5年營運權，招商後10家青創店面滿租，昨熱鬧開張。

縣長王惠美昨參觀年輕人手作西點、飲料和精油、飾品，稱讚有加。彰化另有卦山村美學聚落、南郭宿舍群、中興莊眷村等青創基地，都位於北彰。南彰年輕人想創業，必須到北彰找地點。

彰化縣青年發展處長黃金樺說，已盤點南彰公有閒置空間，目前選定北斗郡守官舍群，其中的北斗郡守宿舍整修後，作為彰化縣228暨人權紀念館多年，近2年不定期有青創市集活動，若能找到經費修繕官舍群，將打造南彰青創基地。

和興基地由玉珍齋第六代黃晴晴經營，她說玉珍齋不進駐和興基地，採聯名行銷，攜手青創者迸出創意，讓產品展現新滋味。