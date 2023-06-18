已等14年 北屯金源吉何時修 議員催促

台中市市定古蹟指定、歷史建築登錄有183處，六都排名第三，議員質疑，文資修復遙遙無期；例如北屯金源吉宅第，2009年登錄後，等了10多年都沒有修復，宛如斷垣殘壁，市府指定後不該放任不管。市府表示，4年內已修復31處歷史建築，金源吉宅第已規畫修復，但總經費1.3億元，正在爭取中央補助。

歷史建築「金源吉」是四張犁林氏宅第，屬於台中少見的傳統四合院建築，建物有獨特的風水意涵，具保存研究價值；北屯議員陳成添說，金源吉現況不樂觀，屋瓦掉落、雜草叢生，土牆與屋頂更嚴重裸露。

陳成添表示，像金源吉宅第這類的歷史建築或古蹟，經過在地耆老、文化工作者爭取，才列為文資，等了10多年未見市府有任何動作，古蹟風吹雨淋讓人心痛，盼能早日修復。

市長盧秀燕說，金源吉修復工程已規畫完成，但總經費高達1.3億，明年度預算盡可能先撥出經費，還得爭取中央補助，今年5月金源吉案通過中央初審，正待後續核定，將爭取補助加速修復。

文化局長陳佳君說，歷史建築與古蹟的修復經費龐大，少則上千萬，動輒數億元，需爭取中央補助款才能進行修復工程，金源吉案目前已申請補助，但尚待文化部核定。

陳成添說，台中市歷史建築、市定古蹟數量排行六都第三，要積極與中央合作，市府除平均地權基金，要開拓新的財源，讓剩餘的古蹟能盡快修復。

陳佳君說，台中市有指定登錄的歷史建築、市定古蹟共182件，其中4座國定古蹟，市定古蹟的部分比較少，多為歷史建築；盧市長上任後已有31處修復完成，15處正在活化。