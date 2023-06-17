水里鄉民生橋老背少結構堪慮 暑假拆除重建告別危橋

南投縣水里鄉民生橋興建40年，為「老背少」結構不穩定汽機車經過會感覺搖晃，5年前列入危橋，水里鄉民希望早日重建，但因部分土地徵收問題，前年七千多萬補助款還被收回。縣府和公所今年協商成功，將在暑假拆除重建，預計明年底完工，讓民生橋擺脫危橋標籤，民眾也能安心通行。

民生橋是水里鄉最重要的橋梁，跨越水里溪連接水里車站和市區，每天車流量相當大。40年前興建後，又在民國80多年拓寬，屬於老背少結構，橋墩又因溪水沖刷裸露，經南投縣政府檢測，在108年列為危橋。縣府和公所經取中央經費補助，希望盡快拆除。

水里鄉金小姐說，民生橋相當老舊，每次開車經過，都會有搖晃的感覺，前年縣府和公所說要拆除重建，最後卻沒有動工，為了安全，還是希望這座老橋能早日重建，免得經過時提心吊膽。

南投縣府工務處表示，民生橋原訂前年重建，但有部分地主不願協議價購要求徵收，縣府將徵收計畫送到內政部審議，卻因土地使用類別為河川地兼道路，被內政部退回。改建工程也只好喊停，中央補助款7千多萬元也被收回。

縣府與水里鄉公所持續協商，最後由公所向地主協議價購土地，終於取得用地並完成發包，民生橋將在暑假期間拆除重建，總經費8600多萬元，預計明年底完工通車。

水里鄉公所表示，因為民生橋是主要道路，施工期間民生橋封閉，並採交通分流，以免影響市區交通，機車安排改走民族橋，汽車則由外環道改走中山橋，相關路線規畫公所將與警方討論後公告，也呼籲工程期間民眾配合疏導，維持交通順暢。