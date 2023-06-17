網紅票選第二好玩城市 盧秀燕：人情味全台第一

旅居台灣多年的網紅近日票選心目中台灣好玩城市排行，高雄市、台中市、台北市分別為前3名。台中市長盧秀燕今天指出，台中有山有海有美食，強調「台中人情味全台第一」。

旅居台灣多年的加拿大YouTuber Prozzie，近日邀請英國籍好友艾倫及紐西蘭籍友人「奇異果」，選出心目中覺得台灣最好玩城市排行，前3名為高雄市、台中市、台北市。因高雄「夜生活精彩」加上美麗山景海景，台中生活機能佳、宜居，台北也很方便但因常下雨、物價偏高，位居第3。

盧秀燕今天接受媒體訪問指出，台中有山有海，有傳統文化歷史建物，也有新興設施建設，是一個宜居城市，感謝看見台中的好，台中的美，台中好玩的地方。

下週就是端午假期，盧秀燕列舉多項台中特色及景點，她指出，海線有日本人心目中最美的夕陽在高美濕地，若想要享受特殊文化，梨山有原住民文化、東勢有客家文化，台中是一個老城，包括霧峰林家，在舊城區內有上百年以上的傳統建築。

除傳統文化外，盧秀燕也說，台中也有現代化設施，例如國家歌劇院，以及全台最大的中央公園。另外，台中還有很棒的美食，除米其林推介外，還有各種平民小吃，物美價廉。

盧秀燕強調，台中人和善、熱情、有禮貌，人情味是全台第一。