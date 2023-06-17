彰化市區道路有水鹿民眾驚喜要保護 保育團體喊「毋湯」

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聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化市石牌里彰南路出現水鹿。圖／縣議員楊子賢提供
彰化市石牌里彰南路出現水鹿。圖／縣議員楊子賢提供

彰化縣今年已發生4起水鹿跑到道路或路殺的案件，近日又有民眾在彰化市石牌社區拍到水鹿逛大街，今天縣議員楊子賢要求縣政府設立告示牌，保護水鹿和用路人的安全。台灣石虎保育協會表示，彰化縣水鹿是逸出種，最好盡快捕捉以免危害人車安全。

縣議員楊子賢說，石牌社區發展協會會員提供水鹿逛彰南路的影片，應與屢獲「園冶獎」的石牌坑親水步道環境良好，人與自然和諧共生，成為水鹿的棲息處，白天放心走出樹林，讓用路人拍下這段過程，為了人與水鹿的安全，應設立告示牌提醒民眾放慢車行速度，並調查當地生態和設置生態廊道給水鹿能自由自在的安全生活。

縣政府農業處指出，近年針對水鹿出沒頻繁路段樹立告示牌，已在台74線、139線、田中鎮山腳路4段設置，彰南路四段至六段多次出現水鹿，今年3月會同公路總局等單位會勘後，研議增設告示牌，提醒用路人減速慢行。

台灣石虎保護協會研究員李璟泓表示，北彰化八卦山有石虎，多次發生路殺，政府本來就該樹立告示牌提醒用路人放慢車速，保護野生動物和自己行車安全，水鹿都是逸出種，容易受到驚嚇跑進道路，現在八卦山遊蕩犬數量多，難保不驚嚇水鹿忽然闖入道路影響交通，政府應該捕捉水鹿才對。

彰化縣八卦山麓早有水鹿出沒，正式紀錄出現在2014年二水鄉，駕車民眾往南投方向行經員集路撞上水鹿，以為是附近養鹿場的水鹿跑出來闖禍，結果水鹿場沒水鹿走失，從那時到現在，八卦山常有「野生水鹿」出沒，有民眾拍到母鹿帶小鹿到果園吃水果，也有民眾聲稱聽見二水、田中、社頭三鄉鎮八卦山麓的水鹿奔跑聲。

告示牌

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