快訊

深情入贅全是假？ 傳廣末涼子老公「雙重不倫」玩很大

手放哪？會見《慾望師奶》女星 拜登疑伸鹹豬手「摸胸」挨批

你家牆角超髒！家中3處髒度第一名竟是「它」 醫示警：出現一生物代表有「分屍現場」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

合歡山隱藏景點暑假解禁 高山最大綠色迷宮超吸睛

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
台大梅峰農場海拔2000公尺，栽培各種溫帶花卉、蔬菜。記者江良誠／攝影
台大梅峰農場海拔2000公尺，栽培各種溫帶花卉、蔬菜。記者江良誠／攝影

南投縣仁愛鄉台大梅峰農場是合歡山公路隱藏景點，平時參觀需要預約，還一位難求。不過「梅峰在地蔬食」節活動將在暑假展開，免預約就可購票入場，遊客還可親手採收水蜜桃、李子和各種高山蔬菜，全部都是有機，農場餐廳提供自助式午餐體驗「吃在地、吃當季」，傳達綠色飲食觀念，讓生活更健康。

台大梅峰農場位於合歡山公路沿線，海拔2100公尺為高山溫帶區，面積達1081公頃，作為台灣大學園藝系園藝作物教學研究和示範經營場所，平時未對外開放，只有團體預約才能參觀，許多遊客到合歡山經過梅峰農場，都覺得相當好奇，卻不得其門而入。

梅峰農場種植櫻花、李花、鬱金香、彩色魯冰花、紫羅蘭、一葉蘭等平地少見的花卉盛開，還有桃花、李花隧道，以及台灣最大原生樹綠籬迷宮，每不勝收，堪稱是高山秘密花園。

不過，暑假期間梅峰農場舉辦「在地蔬食節」活動，從7月1日起至8月底，民眾免預約便可購票入場，還開放民眾採收水果，7到8月分別是水蜜桃和李子，全是有機栽培，採收的水蜜桃和李子現場秤重，每台斤250和200元計價，每日採果體驗梯次有限，遊客可提早預約。

梅峰農場氣候涼爽，也是極佳的避暑景點，為了推廣健康綠色蔬食，活動期間農場餐廳中午還有自助餐推廣「吃在地、吃當季」，體驗蔬果從產地到餐桌的過程，遊客可在7天前預約（049）2803891或當日上午10點半前購買限量餐券。

台大梅峰農場海拔2000公尺，栽培各種溫帶花卉、蔬菜。記者江良誠／攝影
台大梅峰農場海拔2000公尺，栽培各種溫帶花卉、蔬菜。記者江良誠／攝影
台大梅峰農場有全台最大的原生樹籬綠色迷宮。記者江良誠／攝影
台大梅峰農場有全台最大的原生樹籬綠色迷宮。記者江良誠／攝影

合歡山 餐廳 台大

延伸閱讀

課後資源不足身心障礙孩子怎顧？高雄教育局暑假試辦輔導班

台北天文館探索太空奧秘 暑假高中職天文營即起報名

走出亞洲！台人暑假旅遊最愛4歐美國家 1體驗好搶手

拉拉山水蜜桃6月下旬開賣 影響今年產量竟是這2大原因

相關新聞

端午取午時水夯 台中鐵砧山劍井發500個午時水紀念瓶

端午節不只划龍舟、吃粽子，還有取午時水。台中大甲鐵砧山劍井聞名全國，相傳早年鄭成功率部隊拔劍刺地，跪求湧泉而來，且午時水...

合歡山隱藏景點暑假解禁 高山最大綠色迷宮超吸睛

南投縣仁愛鄉台大梅峰農場是合歡山公路隱藏景點，平時參觀需要預約，還一位難求。不過「梅峰在地蔬食」節活動將在暑假展開，免預...

潭墘村反廢校聯盟北上陳情 彰化縣府回應

彰化縣政府公告大城鄉潭墘國小自112學年度起停辦，潭墘村民組成反廢校聯盟，今天北上立法院陳情，縣政府面對潭墘反廢校聯盟訴...

北屯「金源吉」斷垣殘壁 盧秀燕：編1.3億中央複審中

台中市有182件登錄的古蹟與歷史建物，議員陳成添以北屯「金源吉」風吹雨打，等了10幾年已成斷垣殘壁，讓耆老十分心痛，陳成...

國姓爺出門作客5天 彰化永靖鄉公所今接駕回家

彰化縣永靖鄉鄉廟「鄭成功紀念館」主祀神明延平郡王鄭成功，過去40年沒遶境和外出進香，今年芳鄰甘澍宮主祀神明神農大帝「邀請...

彰化青創基地重北輕南？縣府：有南彰基地腹案

彰化縣政府整合閒置空間作為青年創業基地，目前集中北彰，今天鹿港鎮和興青創基地重新開幕，縣政府積極尋找南彰化的青年創業基地...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦