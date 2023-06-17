合歡山隱藏景點暑假解禁 高山最大綠色迷宮超吸睛

南投縣仁愛鄉台大梅峰農場是合歡山公路隱藏景點，平時參觀需要預約，還一位難求。不過「梅峰在地蔬食」節活動將在暑假展開，免預約就可購票入場，遊客還可親手採收水蜜桃、李子和各種高山蔬菜，全部都是有機，農場餐廳提供自助式午餐體驗「吃在地、吃當季」，傳達綠色飲食觀念，讓生活更健康。

台大梅峰農場位於合歡山公路沿線，海拔2100公尺為高山溫帶區，面積達1081公頃，作為台灣大學園藝系園藝作物教學研究和示範經營場所，平時未對外開放，只有團體預約才能參觀，許多遊客到合歡山經過梅峰農場，都覺得相當好奇，卻不得其門而入。

梅峰農場種植櫻花、李花、鬱金香、彩色魯冰花、紫羅蘭、一葉蘭等平地少見的花卉盛開，還有桃花、李花隧道，以及台灣最大原生樹綠籬迷宮，每不勝收，堪稱是高山秘密花園。

不過，暑假期間梅峰農場舉辦「在地蔬食節」活動，從7月1日起至8月底，民眾免預約便可購票入場，還開放民眾採收水果，7到8月分別是水蜜桃和李子，全是有機栽培，採收的水蜜桃和李子現場秤重，每台斤250和200元計價，每日採果體驗梯次有限，遊客可提早預約。