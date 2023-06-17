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潭墘村反廢校聯盟北上陳情 彰化縣府回應
彰化縣政府公告大城鄉潭墘國小自112學年度起停辦，潭墘村民組成反廢校聯盟，今天北上立法院陳情，縣政府面對潭墘反廢校聯盟訴求，下午回應，重申相關程序皆依法行政，已規畫潭墘國小轉型為「彰化縣特色遊學中心」，推動縣內學校在地遊學與跨縣市學校城鄉交流。
潭墘村長柯志憲和部分村民組成的反廢校聯盟，今天和台灣家長教育聯盟到立法院舉辦「面對少子化，廢校並非終結手段」記者會，反廢校聯盟說明現今申請「降為分校」不獲縣政府同意的困境，台灣家長教育聯盟成員談廢校不應該是唯一優先選項，要求教育部應嚴格審視裁併校、廢校的各項申請案。
彰化縣政府教育處指出，少子化為全國趨勢，依據教育部國民中小學校概況統計資料，108及109學年度均提及觀察10年間校數變化，南投縣和苗栗縣各減少10校、7校，是減少校數較多的兩縣。
縣政府教育處表示潭墘國小108學年度起連續4年進入專案評估，本學年學生數29人，全縣最少，113學年和114學年度每年新生僅2人，未來5年學生總數皆為40人以下、新生數皆未達10人，不利同儕互動及多元學習。
教育處說，潭墘國小符合「彰化縣公立國民中小學合併或停辦辦法」的停辦要件，縣政府辦理公聽會、安心就學補助方案，輔導潭墘學童轉學，下學年發放早餐和交通補助，每兩年補助一次制服費用，潭墘國小沒「廢」，原有校舍將作為特色遊學中心，不會消滅地方民眾的集體記憶。
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