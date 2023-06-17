不一樣的划龍舟 台中霧峰北柳社區提前歡慶端午

台中市霧峰區北柳社區發展協會端午節安康活動因疫情停辦，今天恢復舉辦，除了包粽子外，還有在平溪圳溝內以臉盆加輪胎所組成的另類龍舟比賽，以及路上龍舟比賽，吸引社區居民參與，提前歡度佳節。

霧峰區長白峨嵋說，端午節安康活動是北柳社區的傳統活動，疫情期間停辦，今年恢復舉辦，難得在現代社會還有這麼有趣且另類的龍舟活動，他代表市長盧秀燕到場致意，祝福居民端午節快樂。

白峨嵋說明，北柳社區發展協會很有創意，利用生活用品如大臉盆、內胎自製龍舟，在烏溪支流平溪圳溝內泛舟，不但參與者穿上救生衣，也請志工在旁做好安全防護，連社區關懷據點的長者也都開心參與。

另外，霧峰幼兒園北柳分班小朋友不但打鼓表演暖場，也與家長齊心協力參加路上划龍舟比賽，親子們坐上安放有四個輪子的板子後，用腳划「龍舟」拿旗比賽