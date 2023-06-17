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端午取午時水夯 台中鐵砧山劍井發500個午時水紀念瓶

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
中市府今年準備500個鐵砧山劍井午時水紀念瓶，以及150份午艾安康沐浴包，供民眾索取。圖／台中市觀旅局提供
中市府今年準備500個鐵砧山劍井午時水紀念瓶，以及150份午艾安康沐浴包，供民眾索取。圖／台中市觀旅局提供

端午節不只划龍舟、吃粽子，還有取午時水。台中大甲鐵砧山劍井聞名全國，相傳早年鄭成功率部隊拔劍刺地，跪求湧泉而來，且午時水可以趨吉避凶，致每年端午節午時，遊客都蜂擁搶汲井水。為避免民眾搶水，中市府今年準備500個午時水紀念瓶，以及150份午艾安康沐浴包，供民眾索取。

民間流傳在端午節從井中所打出來的水是「至陽之水」，可趨吉避凶，最富傳奇色彩的就屬大甲鐵砧山的劍井，每年吸引許多民眾來取水。為了維持現場秩序，市府都在端午節當天才開蓋取水，並準備百份的鐵砧山劍井紀念水瓶，供民眾索取。

觀旅局長陳美秀表示，擁有傳奇故事的劍井，每年端午節都會湧現人潮前來取午時水，限量的午時水紀念瓶更是一瓶難求，今年午時水紀念瓶號碼牌，將於6月22日上午10時開始發放，限量500張，發完為止。

另外，現場也準備艾草、菖蒲與香茅所調配的午艾安康沐浴包，可搭配午時水煮沸沐浴淨身，在一年中陽氣最旺的端午節，也是招好運、去霉運的最佳時刻，為自己和親友保佑平安健康、開運除穢，只要完成指定任務就能獲得，數量有限，盡早領取。

陳美秀說，無法親臨現場的民眾可參加「分享照片抽端午雙寶」線上活動，分享自己的端午節儀式感，與活動現場的朋友一起感受濃厚的節慶氛圍，有機會把限量20份的午時水紀念瓶與午艾安康沐浴包抽回家。

端午節 沐浴 鐵砧山

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