體驗龍舟、獨木舟樂趣 明台中市葫蘆墩公園登場

端午節將至，明天上午在台中市豐原區葫蘆墩公園第五區輕舟水岸，將舉辦野餐音樂會，能現場體驗划龍舟、獨木舟，還有近30攤小吃餐車、文創攤位及氣墊水池、樂團演奏及泡泡互動秀。台中市繁榮葫蘆墩促進會理事長陳清龍說，這次加碼舉辦攝影比賽，第一名可抱回1.5萬元獎金，歡迎相揪來葫蘆墩公園Chill一夏。

輕舟水岸仲夏好時光野餐音樂會，明天上午8點30分開鑼，持續到傍晚6點，歡迎全家帶著美食、野餐墊一起來參加，活動完全免費。

現場有市府運動局主辦的龍舟、獨木舟體驗，是親子活動的熱門體驗。主辦單位表示，活動當天除爵士樂團、視障樂團現場演奏，還設置小朋友最愛的氣墊水池，讓爸爸媽媽可在酷熱夏季帶著小孩來放電。

現場還有知名春宵炒泡麵、凍心炸冰淇淋、三峽金牛角行動餐車、浪人刈包、台灣囝仔王童玩工坊、多果tea、DIY龍舟彩繪等美食餐車與文創手做小攤，讓大家玩的開心、吃到盡興。

為讓水岸花都豐原城更具知名度，這次活動同步舉辦野攝影比賽，陳清龍說，民眾拍下當天活動精彩、溫馨、趣味等畫面參賽，第一名者可獲得1萬5000元獎金，詳細參賽方式，可上陳清龍官網或粉絲頁查詢，也可撥打電話：04-25286069，電洽服務處。