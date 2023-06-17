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體驗龍舟、獨木舟樂趣 明台中市葫蘆墩公園登場

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
明天上午將在台中市豐原區葫蘆墩公園第五區輕舟水岸舉辦野餐音樂會，能現場體驗划龍舟、獨木舟，還有近30攤小吃餐車、文創攤位及氣墊水池、樂團演奏及泡泡互動秀。圖為資料照。圖／台中市議員陳清龍提供
明天上午將在台中市豐原區葫蘆墩公園第五區輕舟水岸舉辦野餐音樂會，能現場體驗划龍舟、獨木舟，還有近30攤小吃餐車、文創攤位及氣墊水池、樂團演奏及泡泡互動秀。圖為資料照。圖／台中市議員陳清龍提供

端午節將至，明天上午在台中市豐原區葫蘆墩公園第五區輕舟水岸，將舉辦野餐音樂會，能現場體驗划龍舟、獨木舟，還有近30攤小吃餐車、文創攤位及氣墊水池、樂團演奏及泡泡互動秀。台中市繁榮葫蘆墩促進會理事長陳清龍說，這次加碼舉辦攝影比賽，第一名可抱回1.5萬元獎金，歡迎相揪來葫蘆墩公園Chill一夏。

輕舟水岸仲夏好時光野餐音樂會，明天上午8點30分開鑼，持續到傍晚6點，歡迎全家帶著美食、野餐墊一起來參加，活動完全免費。

現場有市府運動局主辦的龍舟、獨木舟體驗，是親子活動的熱門體驗。主辦單位表示，活動當天除爵士樂團、視障樂團現場演奏，還設置小朋友最愛的氣墊水池，讓爸爸媽媽可在酷熱夏季帶著小孩來放電。

現場還有知名春宵炒泡麵、凍心炸冰淇淋、三峽金牛角行動餐車、浪人刈包、台灣囝仔王童玩工坊、多果tea、DIY龍舟彩繪等美食餐車與文創手做小攤，讓大家玩的開心、吃到盡興。

為讓水岸花都豐原城更具知名度，這次活動同步舉辦野攝影比賽，陳清龍說，民眾拍下當天活動精彩、溫馨、趣味等畫面參賽，第一名者可獲得1萬5000元獎金，詳細參賽方式，可上陳清龍官網或粉絲頁查詢，也可撥打電話：04-25286069，電洽服務處。

陳清龍強調，葫蘆墩圳掀蓋二期整治，爭取中央補助1.6的億元，已獲得核定，水岸花都豐原城，將成為台中最美最宜居的城市。

明天上午將在台中市豐原區葫蘆墩公園第五區輕舟水岸舉辦野餐音樂會，能現場體驗划龍舟、獨木舟，還有近30攤小吃餐車、文創攤位及氣墊水池、樂團演奏及泡泡互動秀。圖為資料照。圖／台中市議員陳清龍提供
明天上午將在台中市豐原區葫蘆墩公園第五區輕舟水岸舉辦野餐音樂會，能現場體驗划龍舟、獨木舟，還有近30攤小吃餐車、文創攤位及氣墊水池、樂團演奏及泡泡互動秀。圖為資料照。圖／台中市議員陳清龍提供
明天上午將在台中市豐原區葫蘆墩公園第五區輕舟水岸舉辦野餐音樂會，能現場體驗划龍舟、獨木舟，還有近30攤小吃餐車、文創攤位及氣墊水池、樂團演奏及泡泡互動秀。圖／台中市議員陳清龍提供
明天上午將在台中市豐原區葫蘆墩公園第五區輕舟水岸舉辦野餐音樂會，能現場體驗划龍舟、獨木舟，還有近30攤小吃餐車、文創攤位及氣墊水池、樂團演奏及泡泡互動秀。圖／台中市議員陳清龍提供
明天上午將在台中市豐原區葫蘆墩公園第五區輕舟水岸舉辦野餐音樂會，能現場體驗划龍舟、獨木舟，還有近30攤小吃餐車、文創攤位及氣墊水池、樂團演奏及泡泡互動秀。圖為資料照。圖／台中市議員陳清龍提供
明天上午將在台中市豐原區葫蘆墩公園第五區輕舟水岸舉辦野餐音樂會，能現場體驗划龍舟、獨木舟，還有近30攤小吃餐車、文創攤位及氣墊水池、樂團演奏及泡泡互動秀。圖為資料照。圖／台中市議員陳清龍提供
明天上午將在台中市豐原區葫蘆墩公園第五區輕舟水岸舉辦野餐音樂會，能現場體驗划龍舟、獨木舟，還有近30攤小吃餐車、文創攤位及氣墊水池、樂團演奏及泡泡互動秀。圖為資料照。圖／台中市議員陳清龍提供
明天上午將在台中市豐原區葫蘆墩公園第五區輕舟水岸舉辦野餐音樂會，能現場體驗划龍舟、獨木舟，還有近30攤小吃餐車、文創攤位及氣墊水池、樂團演奏及泡泡互動秀。圖為資料照。圖／台中市議員陳清龍提供
明天上午將在台中市豐原區葫蘆墩公園第五區輕舟水岸舉辦野餐音樂會，能現場體驗划龍舟、獨木舟，還有近30攤小吃餐車、文創攤位及氣墊水池、樂團演奏及泡泡互動秀。圖為資料照。圖／台中市議員陳清龍提供
明天上午將在台中市豐原區葫蘆墩公園第五區輕舟水岸舉辦野餐音樂會，能現場體驗划龍舟、獨木舟，還有近30攤小吃餐車、文創攤位及氣墊水池、樂團演奏及泡泡互動秀。圖為資料照。圖／台中市議員陳清龍提供

陳清龍 攝影比賽 野餐

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