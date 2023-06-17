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全台最爛道路又坍 懸空路面長50公尺

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
南投仁愛鄉力行產業道路瑞岩部落路段坍方，約50公尺路基被淘空，相當危險。圖／讀者提供
南投仁愛鄉力行產業道路瑞岩部落路段坍方，約50公尺路基被淘空，相當危險。圖／讀者提供

連日豪大雨造成南投山區道路坍方中斷，被稱為全台最爛的仁愛鄉力行產業道路瑞岩部落路段前晚坍方，昨天上午災情擴大，不只電線桿傾斜陷落，路基也流失，外側車道路面懸空，相當驚險，仁愛鄉公所已經封閉外線，禁止大型車輛通行，並報請縣政府修復。

南投縣仁愛鄉山區連日大雨，昨晚仁愛鄉發祥村民發現力行產業道路瑞岩部落路段37.5K路基淘空，外側車道塌陷，好幾根電線桿傾斜甚至陷落，趕緊通報提醒人車經過注意。昨天上午，路面塌陷災情擴大，外側車道路基整片崩落，連帶電桿都被扯落，長達50公尺路面懸空，下方就是深谷，相當危險。

仁愛鄉公所緊急封閉外側的路面，因為內側路寬僅剩2.5公尺，禁止大型車輛通行。仁愛鄉公所表示，已通知廠商先災害搶修，但這次路基掏空流失嚴重，須由縣府進行復建工程

投89線力行產業道路逢雨必坍，縣府連年挹注經費進行邊坡、路面改善及各項災修工程，近年遇豪雨因此未見大規模災損，縣府去年砸2.1億全線重新鋪設柏油路面，大幅提升通行品質。

南投縣政府表示，力行產業道路是瑞岩、紅葉、力行等部落回家的路，也是當地農產運輸的主要道路，但因沿線地質脆弱，豪雨、地震後經常坍方，縣政府近年投入大筆經費，透過修築明隧道、整治邊坡等工程，這次坍方縣府會盡快修復，因山區近日常有大雨，提醒民眾小心通行。

車道 南投

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