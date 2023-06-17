聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中育兒租金補貼設門檻 3成領嘸

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
台中市議員吳佩芸要求市府育兒政策「補洞」再升級。圖／吳佩芸提供
台中市議員吳佩芸要求市府育兒政策「補洞」再升級。圖／吳佩芸提供

台中市議員吳佩芸昨天質詢指出，市府去年開辦的「育兒租金補貼」，有3成無法領取補助，其中部分是因為有不恰當的行政門檻造成， 例如「離婚但共同監護」因申請文件及所需資料限制，造成資格不符。市長盧秀燕承諾研議改善。

台中市去年因應開徵囤房稅增加的「育兒租金補貼」業務，吳佩芸指出，實際補助金額遠低於預算編列金額，因申請作業設下門檻，她要求市府檢討，並堅持將囤房稅收入全數用在租金補貼。都發局長李正偉允諾，不會減這筆預算。

不過，吳佩芸表示，去年的「育兒租金補貼」新戶申請數有890戶，但核定數僅618戶，有272戶申請未通過，比率高達3成，因申請作業設下不當門檻所造成的。

吳佩芸舉例，上任後，接到數起無法領取「育兒租金補貼」，這幾個案例都有一個共同的因素「離婚但共同監護」，若不負責照護的一方，不願將身分證件及財產資料提供給照護一方申請時，就會因申請文件及所需資料上的限制，不予核准、無法領取補助，要求市府應該改善排除。

市長盧秀燕表示，這項是去年下半年新補貼政策，市府會加強宣導，讓有需要且符合資格市民可申請。新的補助制度有些規範，如還不夠周延或友善，市府會繼續改進。財務評估，如經費還有餘裕，市府會檢討是否有其他項目及社會福利可進行規畫。

另吳佩芸質疑台中的「公辦夜托」慢半拍。吳佩芸指出，自從2020年高雄市開辦「公辦夜托」業務後，其他直轄市陸續跟進，連新北市都已經在今年5月開辦，但台中市卻完全沒有進度。

社會局說，有臨時托育需求家長，目前可透過居家托育服務中心協助媒合居家保母提供可近性、便利性托育協助，未來也將參考其他縣市經驗，規畫定點臨托服務，也提供更多元托育服務。

吳佩芸 租金補貼 托育

延伸閱讀

全台MeToo事件頻傳 盧秀燕：欣見性平運動露曙光

台中育兒租金補貼設門檻三成領不到 盧秀燕：研議改善

寶成副總涉性騷 盧秀燕火速處理：解聘市政顧問

台中「轉大人」巿長媽媽走不開 盧秀燕：未來再作其他考量

相關新聞

全台最爛道路又坍 懸空路面長50公尺

連日豪大雨造成南投山區道路坍方中斷，被稱為全台最爛的仁愛鄉力行產業道路瑞岩部落路段前晚坍方，昨天上午災情擴大，不只電線桿...

台中育兒租金補貼設門檻 3成領嘸

台中市議員吳佩芸昨天質詢指出，市府去年開辦的「育兒租金補貼」，有3成無法領取補助，其中部分是因為有不恰當的行政門檻造成，...

7月1日起福利升級 彰化長青卡搭台鐵嘛ㄟ通

彰化縣長青幸福卡目前只能搭公路客運及市內公車，縣府為鼓勵長者走出去，與台鐵局合作將長青卡福利升級，從 7月1日起，搭乘台...

生技廠飄臭3年未改善 彰縣府撤銷容許開罰

彰化縣芳苑鄉頂廍村等5村村民受不了一家生物科技公司經常飄傳惡臭，過去3年多始終沒改善，昨天上百人到廠外拉白布條抗議，並要...

台61西濱大安休息站 拚9月底完工開張

台61線西濱快速公路全長逾300公里，目前僅有雲林一處口湖休息站，立法院副院長蔡其昌與市議員施志昌爭取，大安區大安港路設...

臭死了！生技廠堆廢棄物惹眾怒 彰縣府將裁罰30萬元

彰化縣芳苑鄉頂廓村等5村的村民受不了一家公司經常飄傳惡臭，過去3年多始終沒改善，今天上百人到這家公司的分廠廠外拉白布條抗...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦