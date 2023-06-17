台中育兒租金補貼設門檻 3成領嘸

台中市議員吳佩芸昨天質詢指出，市府去年開辦的「育兒租金補貼」，有3成無法領取補助，其中部分是因為有不恰當的行政門檻造成， 例如「離婚但共同監護」因申請文件及所需資料限制，造成資格不符。市長盧秀燕承諾研議改善。

台中市去年因應開徵囤房稅增加的「育兒租金補貼」業務，吳佩芸指出，實際補助金額遠低於預算編列金額，因申請作業設下門檻，她要求市府檢討，並堅持將囤房稅收入全數用在租金補貼。都發局長李正偉允諾，不會減這筆預算。

不過，吳佩芸表示，去年的「育兒租金補貼」新戶申請數有890戶，但核定數僅618戶，有272戶申請未通過，比率高達3成，因申請作業設下不當門檻所造成的。

吳佩芸舉例，上任後，接到數起無法領取「育兒租金補貼」，這幾個案例都有一個共同的因素「離婚但共同監護」，若不負責照護的一方，不願將身分證件及財產資料提供給照護一方申請時，就會因申請文件及所需資料上的限制，不予核准、無法領取補助，要求市府應該改善排除。

市長盧秀燕表示，這項是去年下半年新補貼政策，市府會加強宣導，讓有需要且符合資格市民可申請。新的補助制度有些規範，如還不夠周延或友善，市府會繼續改進。財務評估，如經費還有餘裕，市府會檢討是否有其他項目及社會福利可進行規畫。

另吳佩芸質疑台中的「公辦夜托」慢半拍。吳佩芸指出，自從2020年高雄市開辦「公辦夜托」業務後，其他直轄市陸續跟進，連新北市都已經在今年5月開辦，但台中市卻完全沒有進度。

社會局說，有臨時托育需求家長，目前可透過居家托育服務中心協助媒合居家保母提供可近性、便利性托育協助，未來也將參考其他縣市經驗，規畫定點臨托服務，也提供更多元托育服務。