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生技廠堆置禽畜糞便發臭 彰化縣府撤銷容許開罰

中央社／ 彰化縣16日電

彰化芳苑鄉一家生技公司遭指控堆置禽畜糞便、屍體等廢棄物，空氣充滿惡臭味，居民今天齊聚抗議，盼縣府重罰並勒令遷廠。縣府查出業者行為與經營計畫書不符，將撤銷容許並開罰。

居民今天齊聚抗議指出，普盛生物科技公司位於彰化縣芳苑鄉的廠區疑不符合土地使用分區，在空地及廠房堆置及露天曝晒大量疑禽畜糞便、羽毛、屍體等混雜廢棄物，空氣充滿腐臭味，導致根本吃不下飯，學童也因臭味無法專心上課，居民長期忍受惡臭苦不堪言。

居民透過新聞稿表示，鄉公所今年3月7日召開協調會，業者承諾清除發臭廢棄物，及今年6月8日再開會協調希望達成居民訴求，但13日發現業者又將惡臭物搬移至頂廍村福茂廠區，居民強烈不滿，立即報請環保局稽查；類似情形已3、4年，懇求彰化縣政府重罰業者、斷水斷電、勒令停工停業並限期遷廠，永遠離開芳苑鄉。

對此，彰化縣政府農業處回應媒體詢問表示，會勘發現廠商原本申請作為「牛舍」用途，現場卻堆放有機肥料成品，顯與容許用途及經營計畫書不符，將撤銷容許，且移請地政處依區域計畫法第21條查處，最高可開罰新台幣30萬元，並得限期令變更使用、停用等。

縣府環保局表示，將請業者限期清理完畢，不能堆肥，將依法開罰並限期改善；另外，違反廢棄物清理法部分將對普盛公司加重裁罰，營運不當部分也將函請目的事業主管機關行政院農業委員會依法處理。

廢棄物

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