台中2幼貓絕育後慘死路邊 議員質疑「拚請款」動保處說話了

台中市議員江和樹今表示，服務處接獲陳情，北屯區軍功路附近2隻幼貓絕育，放回路邊染貓瘟死亡，太平也傳貓絕育後死亡情事，質疑「抓貓拚請款嗎？」台中市動保處回應，盡速釐清死因，動保處將邀請台中市獸醫師公會等專家學者開會，減少貓隻術後回置風險。

江和樹指出，日前接獲民眾陳情，民眾在北屯區的軍功路附近發現2隻才剛2個月大的幼貓被抓去絕育，但原地放置後身體都很虛弱且病懨懨，捕捉送醫後發現竟染上貓瘟，這2隻幼貓經搶救後都不幸死亡，讓愛貓人士痛批「實在太殘忍」。另外，昨天也有民眾陳情，太平區路邊也發現絕育後不幸死亡的貓咪，引發民眾質疑。

江和樹表示，經了解，台中市並沒有明確規定幼貓絕育的年齡與體重，只要「經獸醫評估」就可結紮，反觀桃園市9日發布幼貓絕育標準，則定出「滿4個月大、體重達1500公克，回置天數公貓3天、母貓5天為基本原則」。

江和樹認為，台中市幼貓絕育沒有明確規定，恐怕衍生許多爭議案件，甚至無法抵制無良動物醫院，不禁讓人質疑衝高絕育數字好看，抓貓難道是要拚請款嗎？要求台中市積極比照辦理，合理對待動物以符合動物福利。