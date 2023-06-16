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台中2幼貓絕育後慘死路邊 議員質疑「拚請款」動保處說話了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市議員江和樹接獲陳情，2隻2個月大的幼貓被抓去絕育，原地放置後染上貓瘟，送醫仍死亡。圖／江和樹提供
台中市議員江和樹接獲陳情，2隻2個月大的幼貓被抓去絕育，原地放置後染上貓瘟，送醫仍死亡。圖／江和樹提供

台中市議員江和樹今表示，服務處接獲陳情，北屯區軍功路附近2隻幼貓絕育，放回路邊染貓瘟死亡，太平也傳貓絕育後死亡情事，質疑「抓貓拚請款嗎？」台中市動保處回應，盡速釐清死因，動保處將邀請台中市獸醫師公會等專家學者開會，減少貓隻術後回置風險。

江和樹指出，日前接獲民眾陳情，民眾在北屯區的軍功路附近發現2隻才剛2個月大的幼貓被抓去絕育，但原地放置後身體都很虛弱且病懨懨，捕捉送醫後發現竟染上貓瘟，這2隻幼貓經搶救後都不幸死亡，讓愛貓人士痛批「實在太殘忍」。另外，昨天也有民眾陳情，太平區路邊也發現絕育後不幸死亡的貓咪，引發民眾質疑。

江和樹表示，經了解，台中市並沒有明確規定幼貓絕育的年齡與體重，只要「經獸醫評估」就可結紮，反觀桃園市9日發布幼貓絕育標準，則定出「滿4個月大、體重達1500公克，回置天數公貓3天、母貓5天為基本原則」。

江和樹認為，台中市幼貓絕育沒有明確規定，恐怕衍生許多爭議案件，甚至無法抵制無良動物醫院，不禁讓人質疑衝高絕育數字好看，抓貓難道是要拚請款嗎？要求台中市積極比照辦理，合理對待動物以符合動物福利。

台中市動物保護防疫處說明，此案經查為民眾誘捕野貓，經民眾同意，送中途動物醫院，經獸醫師評估貓齡與健康狀況進行絕育手術並依規回置作業；動保處為減少貓隻術後回置風險，將邀專家學者開會，並參考其它縣市做法，除以月齡及術前健康評估外，未來也會將體重列為考量，維護幼貓健康安全。

台中市議員江和樹接獲陳情，2隻2個月大的幼貓被抓去絕育，原地放置後染上貓瘟，送醫仍死亡。圖／江和樹提供
台中市議員江和樹接獲陳情，2隻2個月大的幼貓被抓去絕育，原地放置後染上貓瘟，送醫仍死亡。圖／江和樹提供

台中市 獸醫師 動物醫院

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