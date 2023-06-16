快訊

灌救火場ing「德牧亂入狂繞圈」！機警消防員秒明白暗號 從廢墟救出受困小狗

政大拍板移除四維堂蔣中正遺像 蔣公銅像車站也將更名

雨用倒的！雙北劇烈大雷雨 當心雷擊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

連日豪雨全台最爛道路又坍方 50公尺路面懸空驚險

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
仁愛鄉力行產業道路瑞岩部落路段坍方，約50公尺路基被淘空，連電桿都被扯落，相當危險。圖／讀者提供
仁愛鄉力行產業道路瑞岩部落路段坍方，約50公尺路基被淘空，連電桿都被扯落，相當危險。圖／讀者提供

連日豪大雨造成南投山區道路坍方中斷，號稱全國最爛的仁愛鄉力行產業道路瑞岩部落昨晚發生坍方，今天上午災情擴大，不只電線桿傾斜陷落，路基也流失，外側車道路面懸空，相當驚險，仁愛鄉公所已經封閉外線，禁止大型車輛通行，並報請縣政府修復。

受鋒面影響，南投縣仁愛鄉山區連日大雨，昨晚仁愛鄉發祥村民發現，力行產業道路瑞岩部落路段37.5K路基掏空，外側車道塌陷，好幾根電線桿傾斜甚至陷落，趕緊通報提醒人車經過注意。

今天上午，路面塌陷災情擴大，外側車道路基整片崩落，連帶電桿都被扯落，長達50公尺路面懸空，下方就是深谷，相當危險。仁愛鄉公所緊急封閉外側的路面，因為內側路寬僅剩2.5公尺，禁止大型車輛通行。仁愛鄉公所表示，已通知廠商先災害搶修，但這次路基掏空流失嚴重，須由縣府進行復建工程

投89線力行產業道路逢雨必坍，縣府連年挹注經費進行邊坡、路面改善及各項災修工程，近年遇豪雨因此未見大規模災損，縣府去年投入2.1億元全線重新鋪設AC路面，大幅提升通行品質。

南投縣政府表示，力行產業道路是瑞岩、紅葉、力行等部落回家的路，也是當地農產運輸的主要道路，但因沿線地質脆弱，豪雨、地震後經常坍方，居民一直期盼有一條安全回家的路，南投縣政府近年投入大筆經費，透過修築明隧道、整治邊坡等工程，這次坍方縣府會盡快修復，因山區近日常有大雨，提醒民眾小心通行。

仁愛鄉力行產業道路瑞岩部落路段坍方，約50公尺路基被淘空，連電桿都被扯落，相當危險。圖／讀者提供
仁愛鄉力行產業道路瑞岩部落路段坍方，約50公尺路基被淘空，連電桿都被扯落，相當危險。圖／讀者提供
仁愛鄉力行產業道路因連日大雨，瑞岩部落路段昨晚坍方，電桿陷落傾斜。圖／讀者提供
仁愛鄉力行產業道路因連日大雨，瑞岩部落路段昨晚坍方，電桿陷落傾斜。圖／讀者提供

南投 車道 豪雨 掏空

延伸閱讀

「臘梅水墨畫」太美引起讚嘆 真相揭曉眾人驚：渾然天成

轟！嘉義山區巨大落石增 公田明隧道附近又傳坍方阻道

梅雨季到來防城市淹水 嘉義市議員要求提高人行道透水鋪面

滯留鋒北移+西南風增強 吳德榮：全台慎防劇烈天氣

相關新聞

連日豪雨全台最爛道路又坍方 50公尺路面懸空驚險

連日豪大雨造成南投山區道路坍方中斷，號稱全國最爛的仁愛鄉力行產業道路瑞岩部落昨晚發生坍方，今天上午災情擴大，不只電線桿傾...

台中機場被笑三條線機場 盧秀燕：推機場園區需中央支持

「台中機場門戶」是台中市五大國際級建設之首，議員昨質詢時關心台中機場未發展，機場園區應早日推動，不能只是等待中央。市長盧...

1.2億整治梧棲大排大雨後變黃河 水利局：研議黃土截流

台中市梧棲大排曾花1.2億元整治，但大雨後天天有如黃河，市議員楊典忠總質詢表示，環保局每次說水質含泥量高、溶氧量偏低，造...

影／彰化二水鄉農會農民直銷站今開張 全年只休一天

彰化縣二水鄉農會八堡圳農情館是全縣唯一全年只休館一天的農會展館，即日起開辦農民直銷站，新品種「夏雪芒果」問市；總幹事羅崴...

韓國「瘋台灣」訪台第一名 南投縣組團到首爾搶客

韓國人「瘋台灣」，新冠疫情邁入尾聲，今年1至3月訪台國外旅客，韓國躍升第一名。南投縣政府由觀光處組團到韓國搶客，今明兩天...

影／年初乾旱潭子椪柑結果率差 果農籲：潭子區納入保險

今年初久旱未雨，造成台中市潭子區聚興、新田里椪柑結果率低，今立委楊瓊瓔與市議員賴朝國邀集相關單位會勘。果農張國賢嘆，一生...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦