連日豪雨全台最爛道路又坍方 50公尺路面懸空驚險

連日豪大雨造成南投山區道路坍方中斷，號稱全國最爛的仁愛鄉力行產業道路瑞岩部落昨晚發生坍方，今天上午災情擴大，不只電線桿傾斜陷落，路基也流失，外側車道路面懸空，相當驚險，仁愛鄉公所已經封閉外線，禁止大型車輛通行，並報請縣政府修復。

受鋒面影響，南投縣仁愛鄉山區連日大雨，昨晚仁愛鄉發祥村民發現，力行產業道路瑞岩部落路段37.5K路基掏空，外側車道塌陷，好幾根電線桿傾斜甚至陷落，趕緊通報提醒人車經過注意。

今天上午，路面塌陷災情擴大，外側車道路基整片崩落，連帶電桿都被扯落，長達50公尺路面懸空，下方就是深谷，相當危險。仁愛鄉公所緊急封閉外側的路面，因為內側路寬僅剩2.5公尺，禁止大型車輛通行。仁愛鄉公所表示，已通知廠商先災害搶修，但這次路基掏空流失嚴重，須由縣府進行復建工程

投89線力行產業道路逢雨必坍，縣府連年挹注經費進行邊坡、路面改善及各項災修工程，近年遇豪雨因此未見大規模災損，縣府去年投入2.1億元全線重新鋪設AC路面，大幅提升通行品質。