1.2億整治梧棲大排大雨後變黃河 水利局：研議黃土截流

台中市梧棲大排曾花1.2億元整治，但大雨後天天有如黃河，市議員楊典忠總質詢表示，環保局每次說水質含泥量高、溶氧量偏低，造成大量魚群死亡，水利局也派工清理，但是梧棲大排水質問題與魚群死亡，凸顯市府河川治理失靈，要求市府立即改善。

楊典忠說，過去梧棲大排花了一億兩千萬整治汙水，就是要改善水質與死魚問題，但6月初大雨反而死更多魚，梧棲大排「溶氧量不足」要怎麼改善?

梧棲大排今早依舊黃泥滾滾，經過太陽曝曬河川空氣味難聞，民眾對臭氣沖天抱怨連連。楊典忠表示，質疑梧棲大排的黃沙黃泥，一直沒有改善，上游大肚山是否過度濫墾、濫伐的情況?

楊典忠說，市府跨局處召開梧棲、大肚、龍井等大排污染改善研商會議，但是還是梧棲大排黃河滾滾、魚群暴斃，市府竟然束手無策，根本是河川治理失靈。

水利局長范世億說，水利局水土保持科每年都依規定巡查山坡地，梧棲大排上游確實有農耕翻土未做好水土管理，市府會與農業單位會研商田埂或截流溝，輔導農田在作物未長出前，裸露黃土有效攔截，減少暴雨時沖刷至梧棲大排，影響大排水質。

范世億表示，生活汙水對大排水質影響不大，另會積極進行海線汙水接管，加強精進梧棲大排礫間處理水質設施，至於溶氧量不足問題應該與氣候變遷相關，彰化蚵田遭海藻覆蓋也是氣候變遷影響，市府會持續改善。

環保局長陳宏益表示，大肚山上紅土種植花生，土質比較鬆軟，環保局會持續以空拍機進行污染源調查，拍攝到有裸露未妥善覆蓋土石業者，將會依水汙法告發。