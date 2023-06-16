影／彰化二水鄉農會農民直銷站今開張 全年只休一天

彰化縣二水鄉農會八堡圳農情館是全縣唯一全年只休館一天的農會展館，即日起開辦農民直銷站，新品種「夏雪芒果」問市；總幹事羅崴騰表示，二水鄉年輕人嚴重外流，鄉農會提供直銷平台為農民開拓市場，期待提高農業收入吸引年輕人回家鄉打拚。

56歲農民鄭閔中先後在觀光牧場、文創園區工作，4年前規畫返鄉務農兼照顧父母，考量二水鄉盛產水稻、芭樂，他是新手「種不贏」資深農民，緣因際會結識種植夏雪芒果的農友，對特殊風味驚艷不已，決定當二水鄉的第一個栽種者。

鄭閔中說，夏雪芒果是高雄區農業改良場培育的新品種，綜合土芒果香氣、愛文芒果甜度、全煌芒果果肉量的優點，為了學習種植技術，他兩年前棄商從農，辭職當專業農民，每月南下高雄農改場兩趟，不固定次數南下拜訪農友，逐步掌握箇中訣竅後開始量產。

二水鄉截至今年5月底，總人口數1萬4021人，是全縣人口最少的鄉鎮；鄉農會總幹事羅崴騰指出，二水依傍八卦山，沒國道和快速道路可直達，交通不便，鄉內產業以農業為主，是稻米、白柚、蘋果絲瓜、芭樂的重要產區，但農村人口老化，鄉農會希望建立直銷平台，農情館配合節日舉辦優惠活動，協助農民找到行銷農特產品的出路。