快訊

灌救火場ing「德牧亂入狂繞圈」！機警消防員秒明白暗號 從廢墟救出受困小狗

政大拍板移除四維堂蔣中正遺像 蔣公銅像車站也將更名

雨用倒的！雙北劇烈大雷雨 當心雷擊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／彰化二水鄉農會農民直銷站今開張 全年只休一天

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣二水鄉農會八堡圳農情館的農民直銷站，看得到當季農特產品。記者簡慧珍／攝影
彰化縣二水鄉農會八堡圳農情館的農民直銷站，看得到當季農特產品。記者簡慧珍／攝影

彰化縣二水鄉農會八堡圳農情館是全縣唯一全年只休館一天的農會展館，即日起開辦農民直銷站，新品種「夏雪芒果」問市；總幹事羅崴騰表示，二水鄉年輕人嚴重外流，鄉農會提供直銷平台為農民開拓市場，期待提高農業收入吸引年輕人回家鄉打拚。

56歲農民鄭閔中先後在觀光牧場、文創園區工作，4年前規畫返鄉務農兼照顧父母，考量二水鄉盛產水稻、芭樂，他是新手「種不贏」資深農民，緣因際會結識種植夏雪芒果的農友，對特殊風味驚艷不已，決定當二水鄉的第一個栽種者。

鄭閔中說，夏雪芒果是高雄區農業改良場培育的新品種，綜合土芒果香氣、愛文芒果甜度、全煌芒果果肉量的優點，為了學習種植技術，他兩年前棄商從農，辭職當專業農民，每月南下高雄農改場兩趟，不固定次數南下拜訪農友，逐步掌握箇中訣竅後開始量產。

二水鄉截至今年5月底，總人口數1萬4021人，是全縣人口最少的鄉鎮；鄉農會總幹事羅崴騰指出，二水依傍八卦山，沒國道和快速道路可直達，交通不便，鄉內產業以農業為主，是稻米、白柚、蘋果絲瓜、芭樂的重要產區，但農村人口老化，鄉農會希望建立直銷平台，農情館配合節日舉辦優惠活動，協助農民找到行銷農特產品的出路。

農民 芒果 農會

延伸閱讀

嚴審預算爭議 花蓮議會批縣府挑起對議員的仇恨值

全球人壽攜手京城銀行 助玉井區農會微型保險

彰化長青幸福卡福利升級 7月1日起搭台鐵「嘛ㄟ通」

影／彰化警破獲德州撲克職業賭場 2國立大學生當荷官賺時薪

相關新聞

台中機場被笑三條線機場 盧秀燕：推機場園區需中央支持

「台中機場門戶」是台中市五大國際級建設之首，議員昨質詢時關心台中機場未發展，機場園區應早日推動，不能只是等待中央。市長盧...

1.2億整治梧棲大排大雨後變黃河 水利局：研議黃土截流

台中市梧棲大排曾花1.2億元整治，但大雨後天天有如黃河，市議員楊典忠總質詢表示，環保局每次說水質含泥量高、溶氧量偏低，造...

影／彰化二水鄉農會農民直銷站今開張 全年只休一天

彰化縣二水鄉農會八堡圳農情館是全縣唯一全年只休館一天的農會展館，即日起開辦農民直銷站，新品種「夏雪芒果」問市；總幹事羅崴...

韓國「瘋台灣」訪台第一名 南投縣組團到首爾搶客

韓國人「瘋台灣」，新冠疫情邁入尾聲，今年1至3月訪台國外旅客，韓國躍升第一名。南投縣政府由觀光處組團到韓國搶客，今明兩天...

影／年初乾旱潭子椪柑結果率差 果農籲：潭子區納入保險

今年初久旱未雨，造成台中市潭子區聚興、新田里椪柑結果率低，今立委楊瓊瓔與市議員賴朝國邀集相關單位會勘。果農張國賢嘆，一生...

彰化長青幸福卡福利升級 7月1日起搭台鐵「嘛ㄟ通」

彰化長青幸福卡目前只能搭公路客運及市內公車，縣府為鼓勵長者走出去，與台鐵局合作將長青卡福利升級，從 7月1日起，搭乘台鐵...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦