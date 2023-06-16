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韓國「瘋台灣」訪台第一名 南投縣組團到首爾搶客

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣觀光處組隊到韓國推廣觀光，合歡山暗空公園和生態、運動等多元旅遊方式，讓韓國旅遊業者和民眾相當心動，人潮滿滿。圖／南投縣政府提供
南投縣觀光處組隊到韓國推廣觀光，合歡山暗空公園和生態、運動等多元旅遊方式，讓韓國旅遊業者和民眾相當心動，人潮滿滿。圖／南投縣政府提供

韓國人「瘋台灣」，新冠疫情邁入尾聲，今年1至3月訪台國外旅客，韓國躍升第一名。南投縣政府由觀光處組團到韓國搶客，今明兩天在首爾市觀光行銷，「合歡山暗空公園」、「南投星空季」四季主題活動讓韓國遊客相當感興趣，縣府也整合觀光業者推出多元的旅遊行程，延續「瘋台灣」熱潮，吸引更多韓國遊客到南投觀光。

南投縣觀光處表示，隨著國際疫情減緩，國際旅遊逐漸熱絡，根據交通部觀光局最新統計，今年1到3月韓國來台旅客近15萬人次，首次登上海外旅客訪台國家第一名。南投縣政府也積極重振觀光，恢復疫情前水準，由觀光處長陳志賢率隊，和交通部觀光局、台灣觀光協會及觀光業者赴韓國參加「台韓觀光交流會議」，今天舉辦觀光推廣會，明天在首爾市區還有行銷活動。

為了呈現台灣戶外觀光的魅力，陳志賢處長以「TAIWAN觀光之星-南投」，介紹南投縣山林、生態、農業、水域、部落、文創及運動和觀光樂園等不同旅遊主題，且南投積極發展永續及低碳生態理念，近幾年「合歡山暗空公園」推動有成，搭配「南投星空季」等四季主題活動，南投兼具山水之美，壯闊的高山美景和璀璨星空，都熱韓國旅遊業者和遊客相當感興趣。

陳志賢說，南投縣已爭取數條台灣好行等觀光巴士服務，大幅改善景區觀光交通，在韓國觀光推廣活動也透過VR自行車、DIY體驗等吸引韓國遊客來訪。

南投縣長許淑華說，為了爭取國際旅客，已強化南投縣風景區中英日韓等多語化指標及友善服務，國外遊客從高鐵站便能透過台灣好行抵達日月潭、溪頭等知名景點，也透過中台灣區域治理平台爭取台中機場的國際航線，方便韓國遊客來南投旅遊。後續也會整合縣內觀光資源，針對不同國際客源，設定主題遊程爭取國際觀光客來南投。

韓國成為疫後來台最多的國家，南投縣觀光處組隊到韓國推廣觀光，爭取更多韓國遊客到南投旅遊。圖／南投縣政府提供
韓國成為疫後來台最多的國家，南投縣觀光處組隊到韓國推廣觀光，爭取更多韓國遊客到南投旅遊。圖／南投縣政府提供

觀光局

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