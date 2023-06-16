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彰化長青幸福卡福利升級 7月1日起搭台鐵「嘛ㄟ通」

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣長王惠美今天上午到彰化火車站宣布，從7月1日起，彰化長春幸福卡搭台鐵「嘛ㄟ通」，鼓勵長者多多走出戶外。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美今天上午到彰化火車站宣布，從7月1日起，彰化長春幸福卡搭台鐵「嘛ㄟ通」，鼓勵長者多多走出戶外。記者劉明岩／攝影

彰化長青幸福卡目前只能搭公路客運及市內公車，縣府為鼓勵長者走出去，與台鐵局合作將長青卡福利升級，從 7月1日起，搭乘台鐵「嘛ㄟ通」，提供長者更大便利。

彰化縣長王惠美說，從 2009年開始，65歲以上長輩都能使用彰化長青幸福卡，目前已發卡14萬張，給予長輩每個月1000點社福點數，過去長輩可以搭乘彰化客運、員林客運、南投客運各線公車路線及中鹿客運指定路線(16路、9018路) 等市區公車，她上任以後，更進一步讓長輩能夠免費搭乘統聯及國光等長途國道客運，北到台北、南到高雄。

王惠美說，很多長輩反映，希望長青卡也能在台鐵使用，縣府跟台鐵進行溝通後，台鐵自行吸收相關建置費用600萬元，從7月1日起，長輩可持彰化縣長青幸福卡（含長青國民旅遊卡）搭乘台鐵，除觀光列車、團體列車、太魯閣及普悠瑪列車、3000型自強號（騰雲號）及其他台鐵指定列車之外，不限車種皆可搭乘。

搭乘的起站或訖站其中一站為彰化縣境內車站，每趟次補助社福點數30點（1點1元），在彰化境內自彰化站到二水站共47元，折抵30元可以說是節省許多。不過，目前新竹縣、新竹市、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台東縣、花蓮縣、宜蘭縣等8縣市還沒設置專用通道，上下車仍無法使用長青幸福卡折抵車資。

台鐵彰化車站站長王河傑表示，目前台鐵內部正在系統建置中，包括後台軟體也還在修改中，將會在7月1日正式上路，希望提供民眾更便利的乘車環境，提醒民眾記得隨身攜帶長青卡，還要先詳閱使用規定，如適用的區域站點及車種等等，並依照規定使用長青卡乘車。

彰化長青卡申請及使用等相關規定，可參閱網址：https://social.chcg.gov.tw/07other/other01_list.aspx?topsn=711

彰化縣長王惠美今天上午到彰化火車站宣布，從7月1日起，彰化長春幸福卡搭台鐵「嘛ㄟ通」，鼓勵長者多多走出戶外。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美今天上午到彰化火車站宣布，從7月1日起，彰化長春幸福卡搭台鐵「嘛ㄟ通」，鼓勵長者多多走出戶外。記者劉明岩／攝影
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彰化縣長王惠美今天上午到彰化火車站宣布，從7月1日起，彰化長春幸福卡搭台鐵「嘛ㄟ通」，鼓勵長者多多走出戶外。記者劉明岩／攝影
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台鐵 長輩

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