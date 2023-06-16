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打賞8萬元蒂芬尼鑽戒？ 街頭藝人怕「誤投」苦等物歸原主

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化街頭藝人王萍在打賞罐裡，發現一枚蒂芬尼鑽戒。記者劉明岩／攝影
彰化街頭藝人王萍在打賞罐裡，發現一枚蒂芬尼鑽戒。記者劉明岩／攝影

有「彰化小鄧麗君」美名的彰化市街頭藝人王萍，今年4月22日傍晚在彰化八卦山大佛前的觀景平台演唱，在浪漫夕照中，獲得不少人打賞，回家打開打賞罐，發現了一枚經典款蒂芬尼鑽戒。她原以為是仿冒品，拿到金飾店鑑定是真品，要價8萬元。她說，如果肯定她，就欣然收下，若是誤投，希望戒指物歸原主。

八卦山大佛向來被傳為情侶禁地，往往不是分手就是離婚收場。不過，彰化市公所刻意在觀景台的夕照浪漫氛圍裡，舉辦多次未婚聯誼，希望打破這個愛情禁忌。有人就跟王萍說，有可能是情侶當天來八卦山大佛一遊，觸犯禁忌，鬧翻了，女方索性將戒指投入打賞箱，令她啼笑皆非。

王萍說，4月22日當天，正好是大甲鎮瀾宮媽祖遶境進入彰化市區，到八卦山大佛在遊客很多，她如一往的假日傍晚，在觀景台前演唱，當時人來人往，很多人將鈔票投入茶葉罐裡，直到回家後，她的媽媽打開打賞罐，才發現底層藏有一枚戒指。

王萍說，檢視這枚戒指，環內有TIFFANY & CO PT950字樣，她原以為是仿冒品，拿到金飾店鑑定，表示是真品，估計市價約8萬元。她不認為真有粉絲這麼大方，懷疑是外地遊客在打賞時，不慎讓戒指投進打賞罐，事後也可能不知道掉那裡去，以致過了快兩個月，一直沒找上門。

「我從小就很喜歡唱歌」，51歲的王萍說，她讀高職3年，就在民歌餐廳演唱過，後來開寵物美容店，忙到沒有時間唱歌，直到三多年前，將店收了，並考取街頭藝人，重拾麥克風，利用假日傍晚在八卦山大佛前的觀景平台演唱，現在專職是居家照護工作。

由於王萍的歌聲很像鄧麗君，博得「彰化小鄧麗君」美名，她常戴著紅帽，又有「小紅帽」別稱。她說，唱歌是她的興趣，從事街頭藝人，獲得打賞少則二、三千元，多則五、六千元， 十分自在，又能自我表現。

她說，演唱時，遊客投入打賞罐的，除了鈔票、硬幣外，有一次還有人誤投停車場代幣，結果車子開不出去，回頭跟她領回代幣。她因此判斷，這次有人投入蒂芬尼鑽戒，也很有可能是誤投，由於這不構成遺失物，無法向警方報案，只好等著戒指主人來拿回去。　

彰化街頭藝人王萍在打賞罐裡，發現一枚蒂芬尼鑽戒，環內有TIFFANY & CO PT950字樣。記者劉明岩／攝影
彰化街頭藝人王萍在打賞罐裡，發現一枚蒂芬尼鑽戒，環內有TIFFANY & CO PT950字樣。記者劉明岩／攝影
有「彰化小鄧麗君」美名的彰化市街頭藝人王萍，常在假日到彰化八卦山大佛前景觀平台演唱，獲遊客打賞。圖／王萍提供
有「彰化小鄧麗君」美名的彰化市街頭藝人王萍，常在假日到彰化八卦山大佛前景觀平台演唱，獲遊客打賞。圖／王萍提供
彰化街頭藝人王萍4月22日到彰化八卦山大佛景觀平台演唱後，在打賞罐裡，發現一枚蒂芬尼鑽戒。記者劉明岩／攝影
彰化街頭藝人王萍4月22日到彰化八卦山大佛景觀平台演唱後，在打賞罐裡，發現一枚蒂芬尼鑽戒。記者劉明岩／攝影

戒指 街頭藝人

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