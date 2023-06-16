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南投名間松柏嶺缺灌溉水 農水署將鑿井

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
名間鄉八卦山松柏嶺地勢高，茶農長期買水灌溉，水價最高一度29元，讓農民吃不消。記者江良誠／攝影
名間鄉八卦山松柏嶺地勢高，茶農長期買水灌溉，水價最高一度29元，讓農民吃不消。記者江良誠／攝影

南投縣名間鄉松柏嶺是全台最大茶葉產區，卻長期缺乏灌溉用水，政府規畫的旱灌系統成效有限，農民只能買水灌溉，最貴每度29元是平地一倍多，讓農民吃不消。農田水利署表示，夏季地表水也是可以儲蓄的水源，會積極加強蓄水池修繕、抽水井探勘，讓供水穩定並降低水價

南投市、名間鄉八卦山因地勢高，政府興建集集攔河堰時，承諾以旱灌系統解決八卦山灌溉用水問題。農民表示，八卦山旱灌系統成效不彰，中央認為完成蓄水池等布建就算完成承諾，但後續接管營運費用驚人，估計名間鄉接管費用就要2億多元，經營維護還得自負盈虧，讓旱灌系統不如預期。

農民長期向民間業者購水灌溉，水價因坡度高低、距離遠近而有不同，高度最高的埔中村每度水價29元，比山下貴了一倍，高水價讓農民吃不消。

名間鄉公所和農田水利署最近到松柏嶺會勘，希望改善農業用水問題。名間鄉埔中村長陳建州說，同樣是種茶，茶菁價格都一樣，但水費比其他地方貴一倍多，要怎麼永續經營？

農田水利署初步評估，將先鑿井供應農業用水，同時維修蓄水設施。農田水利署署長蔡昇甫說，會先尋找抗旱水井解燃眉之急；中期則是改善蓄水設施，包括蓄水池維護整修。

立委蔡培慧說，八卦山灌溉用水，還是要把濁水溪水源引上來，農田水利署彰化管理處正在規畫，提供穩定的水源。

農民 水利署 水價 濁水溪 茶葉 集集 蔡培慧

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