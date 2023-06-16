台中生育津貼用不完 議員籲第3胎加碼

台中市111年度生育津貼補助，還剩3339萬元，補助款用不完。市議員何文海表示，生育人數未達預期，近3年少約1000人，凸顯生育獎勵力道不足。台中第三胎補助僅2萬元，六都最少，台北、桃園都祭出5萬元獎勵，要求市府加碼提高補助。

市長盧秀燕表示，台中市生育津貼一胎1萬元10年未調整，她上任後注意到這個問題，努力籌措經費，自去年元旦起，每胎生育津貼提高到2萬元，會視財政狀況評估再調整。社會局表示，除發放生育津貼、育兒津貼與托育補助，台中市公托收費全國最低，且第三胎免費，並非完全沒有補助。

何文海指出，111年度所編列的生育津貼補助尚剩餘3339萬，補助費用仍有賸餘，表示生育人數未達預期，也是獎勵生育力道不夠，民眾生育意願不高，建議提高獎勵給生育第三胎的家庭，以提高生育率。

何文海表示，根據國家發展委員會資料，2035年台灣生育率將低於韓國的生育率，情況堪憂。各縣市政府無不提高生育獎勵，台北市今年大幅提升補助，第三胎津貼和桃園市一樣獎勵5萬元。台中市僅補助2萬元，為六都中補助最少。明年是龍年，生育率都會提高，近期通膨嚴重，建議趁機加碼補助生育。

盧秀燕說，台中市結婚率蟬連六都第一，111年全市粗出生率6.35‰位居六都第二，市府補貼生育，盼減輕家長養育負擔。

社會局說明，市府除發放生育津貼、育兒津貼與托育補助，公托收費更是全國最低且第三胎免費，還有平價優質的「到宅坐月子服務」和6次免費到宅育兒指導。

衛生局也提供婚後孕前健康檢查、低收與中低收孕婦唐氏症篩檢補助、智慧育兒小幫手LINE、健康小衛星等，打造友善育兒城市，盼提升台中生育率。