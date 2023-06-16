台中機場被笑三條線機場 盧秀燕：推機場園區需中央支持

「台中機場門戶」是台中市五大國際級建設之首，議員昨質詢時關心台中機場未發展，機場園區應早日推動，不能只是等待中央。市長盧秀燕表示，台中機場不是標準國際機場規格，能否完全轉民用是關建，市府有決心開發機場園區，二度邀請美國WW建築事務所協助規畫，但需中央魄力支持。

新冠疫情前台中機場共有14條航線，現僅剩3條，疫後航線及載客率只恢復2成多，讓台中機場被笑稱「三條線機場」。無黨籍議員林昊佑說，行政院2018年8月核定「台中國際機場2035年整體發展計畫」至今5年，市府都發局提出機場門戶計畫及周邊地區整體開發案，但至今沒具體進度。議員蘇柏興說，台中市有海空港是最大優勢，未來10到20年發展，就靠機場園區帶動。

盧秀燕表示，台中機場配合宵禁，僅上午7點到晚上11點可以起降；為方便空軍執行任務，不論客運或貨運都會受限，並非標準國際機場規格，若要進一步發展，中央首先要思考台中機場未來定位，也是最重要關鍵。

盧秀燕說，中央可思考國家安全的布點是否只有台中，還是開發其他民用機場，都是可考慮的選項，「市府有決心，但魄力在中央」。

她說，市政府也沒有空等，已二度邀請哈佛大學設計學院Sarah Whiting院長及Ron Witte教授來訪，參與機場園區規畫，針對地方開發進行前期規畫與準備。

都發局長李正偉說，台中機場園區分階段推動，「台中市國土計畫」在中長期規畫部分，預留395公頃產業用地供給總量，並指認機場園區及周邊區域為未來發展區約233公頃，提供公、私部門申請產業園區開發變更為「城鄉發展地區」使用。

觀旅局長陳美秀說，台中國際機場規畫一方面從國家民航局切進；另方面透過中台灣治理平台合作，今年2月起接洽日本、越南等相關航空公司，開闢新航線。