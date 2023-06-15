南投觀光業大咖齊聚一堂 拚觀光重回疫情前高峰

新冠疫情讓南投觀光大受影響，隨著疫情降級國際旅遊重新開放，南投觀光業積極重振商機，南投縣觀光產業聯盟協會今天舉辦會員大會，觀光業大咖齊聚如何拚觀光。縣長許淑華宣布，下半年將推動綠色旅宿計畫及露營產業，擴大戶外及單車主題活動，和觀光業一起打拚，讓南投觀光重回疫情前高峰。

南投縣觀光業界相當團結，南投縣旅館公會、渡船遊艇公會、民宿觀光協會、觀光工廠協會以及各地區協會，雖然客群和營業項目不同，卻合作成立南投縣觀光產業聯盟協會，透過跨領域合作，提供更多元豐富的旅遊方式，吸引國內外遊客到南投旅遊。

觀光產業聯盟協會今天在南投市舉辦大會改選理事長，由妮娜巧克力創辦人魏振宇連任理，並選出彭成裕、張心盈、李浩瑋擔任副理事長。觀光業大咖包括台灣民宿協會理事長彭成裕、旅館公會理事長李吉田、觀光工廠協會理事長翁啟富、旅館商業公會榮譽理事長林志穎齊聚一堂，和縣長許淑華面對面討論，如何政府和業者如何合作，為南投觀光注入新活力。

魏振宇說，聯盟和縣府已有深厚默契，更好的服務才能吸引遊客，除了業者合作外，希望縣府協助教育訓練，提升觀光服務品質，落實綠色餐飲概念，連結觀光圈資源，從試營運、旅行社踩線、自由行及團客導入多元旅遊模式。

許淑華說，縣府推動低碳及永續觀光，下半年就有綠色旅宿計畫及露營產業輔導，推廣戶外主題活動，協助爭取更多客源及商機。觀光處副處長林秀梅說，為爭取國際旅客，已到日本及南韓行銷，8月則到新加坡及泰國，讓南投國際旅客恢復疫情前水準。