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大旱又雨、病蟲害損農 南投百香果恐減產逾3成
南投埔里百香果進入產期，但疑因春季乾旱高溫，病蟲害擴散，植株難結果、果實縮小或變形等，近期連續降雨可能致水傷，第1期果恐減產逾3成，農民喊苦。農試所表示，百香果多為露天栽種，田間管理很重要，將加強宣導防治病蟲害。
埔里百香果栽種面積達500公頃，是全國最大產地，鎮內又以合成里大坪頂地區為主要種植區域，未料今年春季旱情嚴重，且高溫炎熱，導致薊馬、蚜蟲等大量繁殖，到帶有病毒植株覓食後，又將病毒傳染至其他健康植株，促使病蟲害擴散。
當地果農表示，遭受病蟲害的百香果植株，不易長出側芽開花，不開花自然影響結果，再不然就是結出來的果實縮小或變形，賣相不佳，甚至未達次級品標準，而無法送往拍賣市場販售，只能低價賣給工廠製作果汁。
農民也提到，最近連日降雨又高溫，而且下起來又大又猛，百香果可能會水傷，按目前病蟲害，後續又水傷，第1期果產量恐減少3、4成；另百香果連年因種苗、病蟲害、水傷爛果等災損，果農嘆一年比一年難種，盼農政單位能協助改善。
對此，農委會農試所鳳山分所表示，埔里百香果多為露天栽種，且栽種時間不一，有的提早或延後，加上戶外環境在病毒防治較困難，田間管理得更加注意，防治病害也須拉長，加裝網室對防止蟲害有一定功效，也能減緩水傷等外在氣候影響。
針對埔里百香果遭受病蟲害及水傷夾擊，農試所鳳山分所也表示，將加強宣導相關害蟲天然防治方法，並建議農民在雨後噴灑合格藥劑防治，同時加強園區通風，可摘除過多的植株葉片，採光與通風良好，有助減少病害、水傷等損害狀況發生。
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