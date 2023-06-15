台中照護機構遭爆「長者推輪椅摔下樓」沒立即送醫 衛生局回應了

台中市一家照護協會旗下的霧峰機構被離職員工爆料，指有長者推輪椅摔下樓梯，機構卻延誤就醫，以及拖欠員工薪資、勞保高薪低報等事。市府衛生局今前往稽查，機構說當時雖未立即送醫，有通知家屬，家屬同意先觀察。但衛生局懷疑違反長期照顧服務法，將依規查辦。

衛生局說，經查該機構是霧峰區的社區式長照機構，發生在去年5月4日，個案為73歲女性。該機構提供當日意外事件報告書及說明當日服務個案上廁所時，聽到砰一聲，發現門開著，個案跌坐樓梯轉彎處，當下意識清楚，右膝蓋小破皮無流血。該機構通知主管，主管判定無嚴重，沒立即送醫，通知家屬到公司，家屬也同意先觀察，無立即送醫。5月9日公司帶個案至醫院檢查，確認個案腦部無異狀。

但該機構疑違反長期照顧服務法第44條規定，長照機構及其人員應對長照服務使用者予以適當之照顧與保護，不得有遺棄、身心虐待、歧視、傷害、違法限制其人身自由或其他侵害其權益之情事。違者，將依同法第56條規定，最高可處3萬元罰鍰，衛生局將依規處辦。

至於有關該機構疑拖欠員工薪資及勞保高薪低報一節，如確有違規事實，將依特約長照服務契約規定辦理，情節重大者將停止派案或終止契約。並將相關查證結果，移請主管機關處辦。

衛生局強調，長照機構提供長照服務，應確保機構內民眾安全及照顧品質，將持續加強輔導本市所有長照機構，應注意照護品質及安全，衛生局也將不定期無預警稽查，以確保所有長照機構之照護品質。