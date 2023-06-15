中市新闢道路遭批沒人行道 建設局：12米以上83%均設

台中市今年新闢8條新路，議員抨擊建設局完全未設人行道。市府指出，今年度道路寛12公尺以上，有2條已設人行道，設計中及施工中道路，如東光路、市政路延伸工程的人行道拓寬3公尺以上，搭配植栽形塑綠色廊道。

建設局指出，2020至2023年12米以上道路，人行道建置比率超過83%，部分新闢道路若銜接前後段道路，須考量全線配置，後續將整體檢討規劃設置，

建設局指出，今年已完成8條道路新闢工程，其中寬度超過12米的道路有2條，如北屯區興安路打通、軍福十三路銜接東山路功景橋均設計人行步道，目前設計及施工中如南區德富路打通、建國北路拓寬、大肚區華南路延伸、西屯市政路延伸、北屯東光路、崇德十九路延伸等道路開闢案，都納入人行道設計及施工。