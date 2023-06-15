南投水里急診救護站搬新家 衛生局規畫進駐更多資源

提供更寬敞空間及更好動線，南投縣水里鄉急診救護站今天起搬遷至水里鄉衛生所，維持原醫療服務量能及水準，縣府衛生局表示，搭配醫學中心等級急救服務，未來進駐更多資源。

強化信義鄉、水里鄉等鄉鎮急診能量，南投縣政府與彰化基督教醫院、南投基督教醫院合作，在水里火車站附近設置急診救護站，3個月運作與119救護員合作搶救多條寶貴生命，為提供更寬敞空間及更好醫療動線，並讓救護車安全停靠，今天起遷移至水里鄉衛生所。

南投縣長許淑華、南投縣衛生局長陳南松、彰基醫院醫務祕書林晏任等人到場了解新環境，許淑華致詞表示，偏鄉民眾過去有緊急醫療需求動輒車程40分鐘以上，有時候甚至錯過黃金治療時機，水里鄉急診救護站為水里鄉、信義鄉一帶偏鄉村落挹注強大醫療量能。

陳南松說，這處救護站提供醫療可近性及即時性，搭配醫學中心等級急救服務，爭取黃金搶救時間，至今協助90名病人，其中8成治療後即返家，約2成病患經初步醫療處置穩定病況後轉院，有效提高救治效率，數據顯示水里鄉急診救護站能先行穩定重症病人協助轉院。

衛生局表示，救護站醫療設備包含十二導程心電圖、電擊器、心律監視器、攜帶型超音波、電動骨針、抽痰機、頸椎固定器、急救藥品如強心針、高濃度葡萄糖液、輕便式插管工具等，可搶救車禍、急性心肌梗塞等病人，地址水里鄉博愛路205號，服務時間每天晚間8時30分至隔天上午8時。