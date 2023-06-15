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梅雨由南往北掃全台 東勢林管處籲暫勿到山區和步道
梅雨來襲，中央氣象局表示，這波滯留鋒由南往北掃全台，下雨天氣可能要維持一周，中南部地區有短暫陣雨或雷雨發生，東勢林區管理處呼籲，請民眾暫時勿到山區及步道，維護自身安全。
東勢林管處所轄的八仙山、大雪山、武陵國家森林遊樂區及谷關七雄、鳶嘴山-稍來-小雪山國家步道等，全籠罩在滯留鋒面區域，現在還不是最劇烈的時候，周四到周六才是這波雨勢的高峰，端午連假期間，中南部仍是短暫陣雨或雷雨的天氣型態，東勢林管處請民眾務必考量氣候因素，安全最重要。
為加強遊憩安全，東勢林管處定期辦理轄區步道及林道巡檢工作，目前在武陵國家森林遊樂區桃山步道易落石區域增設攔石網，減緩落石的衝力並阻止掉落，步道旁枯危木進行移除工作，提供安全的遊憩空間。
東勢林管處表示，降雨易造成山區土石鬆軟，落石及林木易崩落、倒塌的風險，民眾在戶外活動時，面對不可抗力的風險，相對提高，呼籲梅雨影響期間，如非必要應儘量避免從事山域活動。
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