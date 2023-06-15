名間八卦山缺灌溉水水價好貴 開鑿水井解燃眉之急

南投縣名間鄉松柏嶺是全台最大茶葉產區，因位在八卦山脈缺乏灌溉用水，政府規畫旱灌系統但成效有限，農民買水灌溉，最貴每度29元是平地的一倍多，讓農民大喊吃不消。農田水利署表示，夏季地表水也是可以儲蓄的水源，會積極加強蓄水池修繕、抽水井探勘，讓供水穩定並降低水價。

南投市、名間鄉八卦山因地勢高，政府當初興建集集攔河堰時，承諾八卦山旱灌計畫從77年啟動。居民表示，八卦山旱灌系統成效不彰，主要是中央、地方認定不一，中央認為完成蓄水池等布建就算完成承諾，但後續接管營運費用驚人，估計名間鄉接管費用就要2億多元，後續經營維護還得自負盈虧，縣政府難以承受，也讓用水問題，長期無法解決。

農民長期向民間業者購水灌溉，水價因坡度高低、距離遠近而有不同，高度最高的埔中村每度水價29元，比山下貴了一倍，高水價讓農民吃不消。

名間鄉公所和農田水利署最近到八卦山會勘，希望解決農業用水問題。名間鄉埔中村長陳建州說，同樣是種茶，茶菁價格都一樣，但水費比其他地區貴一倍多，產業要怎麼永續經營？

農田水利署經過初步評估，將優先鑿井供應農業用水，同時維修蓄水設施。農田水利署署長蔡昇甫說，會先尋找抗旱備用的水井，先解燃眉之急；中期則是蓄水設施的改善，包括蓄水池老舊會整體維護翻修。立委蔡培慧說，八卦山旱灌長期計畫，還是要把濁水溪的水源引上來，農田水利署彰化管理處正在規畫，提供穩定的水源。