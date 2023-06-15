中市早鳥月票今起預購199元 7月1日恢復299元

台中市府配合行政院推「中央促進公共運輸使用方案」政策，「台中市」與「中彰投苗」公共運輸定期票於今起在29個區公所、18個捷運站預售。市長盧秀燕今排隊體驗199元的早鳥優惠月票，每天交通費只要銅板價。

「買交通月票了嗎？」盧秀燕說，這句話最近成為很多市民的問候語，台中市推出全國最優惠的交通月票，公車、捷運、鐵路、公共自行車4種公共運輸工具可無限次搭乘。今起到6月30日推出199元優惠的早鳥價獲得熱烈迴響，7月1日早恢復到299元。

一名上班族說，他從舊社都搭車來水安宮，以捷運上車20元的車票，一天來回要40元，每個月搭捷運費用差不多900元，現在只要199元「賺到！」

各據點服務時間為每天上午6時30分至晚上10時20分，滿足早出或晚歸旅客的需求，提供購買電子票證、儲值、綁定市民身分及購買定期票，一站完成所有購票流程。

中捷公司表示，7月1日後定期票專用驗票機匣門會拆掉， 方便持交通月票的民眾進出，一秒一人快速通關。另捷運綠線18個車站均設有定期票服務台，旅客在購買定期票前，自備一張電子票證並儲值足額金額，捷運站詢問處也提供TPASS版面的電子票證販售服務，可享有政府補助100元購卡費。

首日不少人搶購，盧秀燕也在台中捷運市政府站排隊購買交通月票，捷運綠線沿線的學校，通學的學生大大受惠，搭捷運成為上下學最強校車。

交通局長葉昭甫說明，為期16天的早鳥優惠預購期間，週末、端午連假，僅有18個捷運場站提供售票，建議市民在預售期間分散至指定販售地點預購。

7月1日定期票正式上路後，購買定期票的地點將擴大加入台鐵車站、總達客運干城站及南投客運高鐵台中站，屆時台中境內計有72處，中彰投苗區域合計共有140處供民眾方便購買定期票。

交通局提醒，民眾購買定期票後30日內務必至市區公車、公路客運、台中捷運及台鐵等通路搭乘，完成開卡啟用。