文化幣來這裡花！ 台中北屯新村滿額加碼送好禮

文化部發放給18至21歲青年1200點成年禮金，台中空軍眷村「北屯新村-台中市眷村文物館」響應文化成年禮金政策，全園區皆可使用文化幣，即日起至8月6日消費滿額，還加碼送好禮，端午連假更推出「搶救大兵市集」活動，歡迎民眾來體驗濃濃眷村味。

北屯新村106年以促參方式，委由兩果文化創意有限公司經營管理，規劃「故事館」、「方正谷眷村味」餐館、「大方男士理髮」、「小梅花老物販賣所」、「北屯新村柑仔店」、「飛冰菓室」等空間。即日起至8月6日於全園區使用文化幣消費滿500元，贈送台中特產飲品「羅氏秋水茶」；消費滿1200元，贈送方正谷眷村味餐館「眷村豆豉小魚乾」。

文化局表示，園區有以眷村生活點滴，記錄老台灣記憶的文化特展，現正展出「柑冰實驗室文化特展」，以早年聊八卦、談戀愛最甜蜜的「柑仔店」及「冰菓室」為主題，酸甜沁心的滋味，勾起許多人的兒時回憶。

展覽中更有AR體驗，讓年輕人深入其境了解老台式生活美學，看完展還可到園區的「北屯新村柑仔店」及「飛冰菓室」購買古早味「酸鹹甜」及「文創小物」，也能坐在芒果樹下品嚐傳統刨冰。

此外，北屯新村內還暗藏一間30年的「方正谷眷村味」老餐館，走進室內復古寬敞的陳設，宛如早年空軍的俱樂部，大江南北的料理手法融入台灣在地食材，甚至還有東南亞風味的多元飲食文化融合，是附近學校團體及居民聚餐的首選；「小梅花老物販賣所」則有各種老台灣生活器皿及懷舊文獻，讓人彷彿回到眷村時期。