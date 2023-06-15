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彰化大修59座公廁 女廁增多

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
彰化縣將修繕10個單位共59座老舊公廁，整修內容包含便器、老舊管線更新、隔間門板更換等，增加女廁廁間比例。圖／彰化縣環保局提供
彰化縣將修繕10個單位共59座老舊公廁，整修內容包含便器、老舊管線更新、隔間門板更換等，增加女廁廁間比例。圖／彰化縣環保局提供

彰化縣有1488座列管公廁，但不少公廁設備老舊，尤其是疫情後，旅遊大爆發，民眾對如廁環境改善需求更高。彰化今年動用歷來最高的3923萬元經費，修繕10個單位共59座老舊公廁，包括為符合性別平權潮流，增加女廁廁間比例，預定明年6月底前完成，並做好公廁管理，提供優質的如廁環境。

環保局指出，縣內除政府機構、公園、活動中心等公共場所外，一些企業、宮廟、加油站等，為提升形象及方便顧客，也會加入公廁行列，負責維修及清潔維護。

彰化縣將修繕10個單位共59座老舊公廁，整修內容包含便器、老舊管線更新、隔間門板更換等，增加女廁廁間比例。圖／彰化縣環保局提供
彰化縣將修繕10個單位共59座老舊公廁，整修內容包含便器、老舊管線更新、隔間門板更換等，增加女廁廁間比例。圖／彰化縣環保局提供

不過，部分老舊公廁常因設備損壞及不符合現代化需求，必須做大幅修繕，彰化縣環保局今年向環保署爭取3138萬元補助經費，縣長王惠美也指示由縣府配合784萬元，改善大城、芬園等鄉公所、成功營區、縣立體育場、田尾怡心園及觀光景點等10個單位59座公廁。

環保局指出，整修內容包含便器、老舊管線更新、隔間門板更換、地磚翻新等，也增加高齡友善設施，調整坐式廁間及蹲式廁間比例達3比2以上，規畫蹲式廁間全面加裝扶手，並為符合世界性別平權潮流，增加女廁廁間比例，也檢討設置性別友善及親子公廁等，藉此提升公廁軟、硬體環境。

環保局表示，仍會持續爭取經費建構優質公廁，環保局與26鄉鎮市公所也會聯手不定期派員巡查，以「不髒、不濕、不臭」三不原則為目標，公廁外並有QR碼，只要民眾對公廁有意見，一發現缺失，立即通知公廁管理單位改善。

公廁 女廁 加油站 環保署 王惠美 觀光景點

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