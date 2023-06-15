中捷意外逾月 興富發7案申請復工

中捷公安意外，興富發建設召開股東會稱中市8件停工建案已申請復工，且請第三公正單位審查。民進黨議員林德宇質疑建商以「停工」避風頭，讓社會大眾以為興富發「說了算」；都發局長李正偉表示，目前興富發集團送來申請復工的是7件，都發局還會找其他公正單位再審查。

林德宇說，興富發集團建案自中捷公安意外後，當天就被市府勒令停工，停工受檢是否有落實？還是只是讓建設公司避風頭？2、3個月後就可復工嗎？

林德宇表示，都發局對興富發公司所屬建案復工申請，應更嚴謹實質審核，須經市府及第四方公正單位再認證，且市府及中捷公司更應加速完成中捷公司的損失賠償數的提列，要求興富發賠償。

都發局長李正偉表示，興富發8件工地均停工，日前送7件申請復工，雖找第三公正單位土木技師公會認證達復工標準，但都發局未予核可，將另找第四、第五公正單位如台灣省土木技師公會、台中市土木技師公會、台中市結構技師公會再檢查一次。

李正偉表示，文心愛悅建案是造成公共危險，都發局連帶處分其他8件停工。另針對文心愛悅建案，如果沒跟中捷及受害者達成協議，使用執照是拿不到的。

向興富發求償部分，中捷董事長吳存金表示，14名傷者都已經達成和解的意願，都陸續積極辦理。

交通局長葉昭甫也表示，針對車輛相關損失、損害，中捷公司也請日本的原廠技師確認，那到底該列車還能不能再勘修，若不勘修整輛車都必須列入求償金額。因技術問題將面臨相關的訴訟程序，所以必須從技術端相關賠償金額合理性羅列，所以目前市府相關單位都還在羅列相關金額。