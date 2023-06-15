改善行人地獄 7新路卻無人行道

台中市近3年交通罰鍰實收21.2億、22.9億、25.5億元，民進黨議員昨質疑，市府說要提升人行友善環境，但今年7條新闢道路卻都未設人行道，「有誠意改善行人地獄？」要求交通罰鍰應明列專款專用比率，用來改善人行設施。建設局長陳大田說，鋪設人行道須視在地條件，空間夠一定鋪設；交通局則表示，人行道相關經費高於法定12%。

警察局表示，依「道路交通違規罰鍰收入分配及運用辦法」規定，罰鍰收入75%分配給縣市政府、24%分配予處罰機關、1%繳解國庫，縣市政府分配的罰鍰至少12%做為交通安全改善和交通執法等運用。另市府回應，改善人行環境的經費如大水庫，包含人行步道軟硬體設備、交通教育宣導等，很難界定框在特定經費項目。

議員陳俞融批評，建設局口口聲聲說要提升人行環境，但今年7條新闢道路卻半條人行道都沒有，明明新闢道路時是增設實體人行道的最好時機，但與路平專案的經費不成比例。陳大田說，12公尺以上的大型道路才設人行道，另輔助條件要看建築退縮及空間是否足夠。

張芬郁表示，台中市3年來收到的交通違規罰單總數達694萬餘張，罰鍰收入達69億8053萬，今年1到3月已開出8.8億的罰鍰；警察局、交通局和教育局用在改善交通等用途9.9億元，她要求提高專款專用比率，用在交通規畫、增加安全，減少民眾違規，而非猛開罰單增加罰鍰收入。

陳淑華提到，中市今年1到5月A1（24小時內死亡）交通事故76件，其中76人死亡，行人就佔11人，有9件是行人過馬路被撞、2件是行人在路旁被撞，市府應展現決心，保障行人安全。

謝家宜、蕭隆澤說，台中十大肇事路口，多處路口年年重複，交通局應審視道路設計是否有問題，透過交通工程來設法改善？陳雅惠說，人行道上有許多障礙物，行人被迫與車爭道，險象環生，要求市府啟動人行道違建物排除計畫。

議員要求市長盧秀燕說出何時可提專款專用計畫？盧表示這是龐大的工程，須跨局處研討。議員蕭隆澤提高分貝：「做不做，一句話！」張芬郁打圓場說：「市長說要做就好啦」。盧秀燕堅持「無法回答」，議員表示不滿。