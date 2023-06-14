午餐廠商解約就告 盧秀燕：放心解約！市府做學校靠山

台中市議員陳文政日前踢爆，午餐業者以來源不明雞肉，供應校園午餐。事後市府移送檢調，34校依法解約。不料有學校收到該廠商律師函，說明若學校執意解約造成廠商損害，將「採取一切法律責任」、「希勿自誤」。

台中市長盧秀燕表示「放心解約」，市府會做學校的靠山，將提供一切支援，展現捍衛校園食安的決心。

台中市議員陳文政今在市政總質詢指出，午餐業者拿不出來源證明，教育局依法要求學校解約，業者寄送律師函到學校，強調自己使用國產肉品，若學校解約，將「採取一切法律責任」，措辭強烈，讓學校承受莫大壓力。

教育局長蔣偉民表示，該廠商確實無法提供雞肉的國產食材溯源證明，也無法向市府教育局衛生局證實使用國產肉品，已依規定要求學校解約，若需要法律協助，教育局會協助。

陳文政提到，當日踢爆後，隔天廠商負責人喊冤，說他們提供的肉品是經過分切的「棒棒腿」，但溯源標章是「腿骨」，業者與市府單位雙方認知有差異。

農業局證實，兩者的部位不同、標章也不同，所以未採信廠商的說法。

市長盧秀燕強調，市府一定會做學校的靠山，要學校放心解約，將提供學校一切支援，捍衛校園食安。她表示，相信大部分的團膳業者，都願意做孩子食安的守護者，但對有違規、違法的業者，市府絕對依法行政。