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影／大雨後台中梧棲大排再現「黃河」 居民質疑山區過度濫墾濫伐

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中梧棲大排今天再度出現黃河，居民和漁民都憂心汙染下游出海口生態。記者游振昇／攝影
台中梧棲大排今天再度出現黃河，居民和漁民都憂心汙染下游出海口生態。記者游振昇／攝影

今天大雨過後，台中梧棲大排再度成為「黃河」，混濁黃泥水排到台中港出海口，居民和漁民都憂心汙染海洋生態，也質疑山區有濫墾、濫伐，但至今仍無法解決問題。

梧棲大排附近居民抱怨，昨晚和今天清晨的大雨，梧棲大排水溝又出現滾滾黃泥水，最後流入台中港池，清澈的海水也都變成黃水。

居民說，梧棲大排是梧棲地區主要排水溝，從沙鹿與梧棲交界一路流經梧棲至台中港，長達5公里，大排的死魚事件一再發生，最近已有上萬尾魚死亡，懷疑上游工廠利用假日及下雨時偷排毒廢水有關。

台中市環保局表示，研判日前死魚應是豪雨夾帶大量泥沙，沖刷入梧棲大排所致，已召集水利局、經發局等相關單位，召開「梧棲、大肚、龍井等大排汙染改善研商會議」，訂定專案辦理措施，由環保局辦理專案稽查作業，建置溝通聯繫平台，執行科技監測。

漁民說，每當大雨過後，台中港區幾條大中排及台中港海水長時間水質濁黃，懸浮微粒濁度頗高，黃泥沙沉澱淤積港池，海洋生態環境嚴重受汙染。

民眾質疑大排水溝水質濁黃，應是大肚山區過度開發，被濫墾、濫伐，另有道路等工程開挖，致大雨來襲，土泥自上游沖刷而下，才會再現黃河，希望政府做好水土保持。

梧棲 排水溝 水質 台中市

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