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日月潭滿水位！魚虎現蹤肆虐 達人一夜狂釣14尾

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
日月潭逼近滿水位，魚虎現蹤肆虐，釣魚達人黃小四昨深夜出動獵虎，一夜狂釣14尾，盼移除成體魚虎，減少繁殖數量。圖／黃小四提供
日月潭逼近滿水位，魚虎現蹤肆虐，釣魚達人黃小四昨深夜出動獵虎，一夜狂釣14尾，盼移除成體魚虎，減少繁殖數量。圖／黃小四提供

日月潭遭魚虎入侵，官民近年積極防治，但年初旱情嚴重，潭區水位過低影響「除虎」，近期梅雨挹注，現已接近滿水位，且逼近繁殖期，魚虎現蹤肆虐，釣魚達人黃小四出動獵虎，昨夜至今晨一夜狂釣14尾，盼盡量移除成魚減少繁殖數量。

釣魚達人黃小四長期關注外來種問題，近年全力協助移除「日月潭三害」魚虎、紅魔鬼、珍珠石斑，並在今年4月趁枯水期率隊到潭區實測魚虎吃餌狀況，發現疑因旱情嚴重，水位低，魚虎成體移往深水區，不利除虎，獵虎行動因此受阻。

不過，近期受惠於梅雨挹注，日月潭不僅解除乾旱水情，蓄水率更迅速回升至96.69%，水位則上升至747.95公尺，距離滿水位748.48公尺，僅剩0.53公尺，幾乎逼近滿水位，加上入夏又到魚虎繁殖期，這陣子成體魚虎又現蹤在潭區肆虐。

釣魚達人黃小四見日月潭水位已回升，且魚虎繁殖期將屆，他昨天隻身出動獵虎，他指出，為提高除虎效率，他請3名船東輪流載他至潭區多處蹲點，以小鯽魚當餌，每個點蹲釣約半小時，從昨晚至今晨釣了8個多小時，一夜就釣起14尾。

黃小四說，有別於先前釣魚虎是用延繩放棍，這次以活魚當餌垂釣，因垂釣時雨下下停停，經觀察發現，魚虎在下雨時不吃餌，雨停才會吃餌上鉤，而9小時內有29尾上鉤，但因其釣竿不夠大，魚虎過重有機會掙脫，最終只順利拉起14尾。

但他也提到，他一個人一夜釣起14尾魚虎，體型不一，最大尾15台斤，最小也有4台斤，合計達80台斤，打破個人紀錄，更重要的是，1尾可交配的魚虎能產下300至500顆魚卵，因此能在繁殖期前盡量移除，才能有效減少繁殖數量。

日月潭 梅雨

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