想過在梨山耶穌堂辦婚禮？ 參山處「雲端上的婚禮」下徵集令

參山國家風景區管理處今宣布，將徵選12對佳偶參加在梨山舉辦的「雲端上的婚禮」，他們包括9對國內新人、2對外籍新人（至少1人為外籍）及1對結婚滿50年的金婚夫妻。獲選佳偶不僅可以在歷史建築梨山耶穌堂參加高山婚禮，也可以在梨山拍攝婚紗、參加婚禮音樂會以及高山特色婚宴。

處長曹忠猷說，交通部觀光局舉辦的「阿里山神木下的婚禮」及「南島婚禮」成為台灣2大婚禮觀光品牌，參山處2020年首辦「雲端上的婚禮」受到各界熱烈回響，今年則在在整建後的耶穌堂續辦雲端上的婚禮，打造高山特色婚禮成為台灣第3個觀光婚禮品牌，期盼吸引更多國內外遊客到梨山辦婚禮兼觀光旅遊。

活動邀請梨山在地藝術家林春節為婚禮布置，以及寧波小館掌廚，現場可以看到梨山在地花卉特色布置，並品嚐梨山特色食材。

參山處說，徵選報名即日起至7月31日止，歡迎國內外符合徵選資格者選報名，獲選新人的婚禮將提供新人住宿、新秘妝髮、家屬喜宴餐點、婚紗拍攝、袖珍金鏟、戒指1組、台中在地知名糕餅、客製顏繪作品1幅、婚禮活動精緻團體照硬殼書夾(含光碟)1式等，報名費每對9999元。

10月6日婚禮前一晚，將舉辦婚禮音樂會與原住民風格派對市集，讓新人、親友、遊客與在地民眾們一同感受婚禮浪漫快樂氣氛。7日婚禮當天，將邀請親友一起參與票選最佳婚紗評選，第1名將獲得新臺幣9999禮金，同日還將在現場針對新人們辦理加碼抽獎活動，參與佳偶有機會獲得日本來回機票和各項好禮。

活動詳細內容，可參考報名活動官網：https://reurl.cc/LAXRNe，或「趣遊參山：獅頭山 梨山 八卦山」臉書粉絲專頁：https://zh-tw.facebook.com/trimnt/