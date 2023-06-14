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目睹父心肌梗塞救回一命 布農族女學生立志從事醫療行業

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中女中白芷昀考上成功大學醫學系，未來立志成為一名法醫，「為死者發聲」。記者余采瀅／攝影
台中女中白芷昀考上成功大學醫學系，未來立志成為一名法醫，「為死者發聲」。記者余采瀅／攝影

112學年度大學申請入學今天放榜，就讀台中女中的布農族學生金苡芯，因目睹父親心肌梗塞，立志未來要從事醫療相關行業，她克服城鄉落差，錄取陽明交通大學生物醫學影像暨放射科學系；台中女中白芷昀考上成功大學醫學系，未來想成為一名法醫，「為死者發聲」。

來自南投縣信義鄉的布農族少女金苡芯，父親是職業軍人，母親則擔任部落的儲蓄互助社員工以及部落健康中心站督導。金苡芯從小在部落長大，高中考上台中女中，獨自到台中住宿讀書。她說，剛到台中讀書，城鄉落差很大，尤其數學經常跟不上進度，只好利用下課時間向同學請教，並且多計算，以免進度落後更大。

金苡芯申請入學錄取陽明交通大學生物醫學影像暨放射科學系，她說，父親2年前打球時突然心肌梗塞，幸好最後救回一命，她當時正好在現場目睹，立志未來要從事醫療相關行業，除了出入廣，也能照顧更多有需要的人。

錄取成功大學醫學系的白芷昀則未來想要成為法醫，她說，從小看有關法醫的戲劇及書籍，對這個職業很有憧憬，後來還會看一些大體解剖的影片，測試自己有無膽量，她認為「法醫可以為死者發聲」，相當有意義。

台中女中國樂團社長林庭誼，帶領團隊在各大比賽創下佳績，4次比賽都奪得全國特優，但仍可以兼顧課業，以雙冠王考上政治大學經濟系及財政系。

台中市惠文高中在大學申請入學也拿下亮眼成績，有7成申請上國立大學；錄取台北醫學大學牙醫系的呂柏毅，為了能申請上牙醫，再加強學素描及雕塑，順利通過第二階段甄試，成功錄取。另外，有39人次錄取美、英、德、法、加、澳、日等7個國家的大學。

就讀台中女中的布農族學生金苡芯，因目睹父親心肌梗塞，立志未來要從事醫療相關行業，她克服城鄉落差，錄取陽明交通大學生物醫學影像暨放射科學系。記者余采瀅／攝影
就讀台中女中的布農族學生金苡芯，因目睹父親心肌梗塞，立志未來要從事醫療相關行業，她克服城鄉落差，錄取陽明交通大學生物醫學影像暨放射科學系。記者余采瀅／攝影
台中女中國樂團社長林庭誼，帶領團隊在各大比賽創下佳績，4次比賽都奪得全國特優，但仍可以兼顧課業，以雙冠王考上政治大學經濟系及財政系。記者余采瀅／攝影
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醫學 成功大學 布農族

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