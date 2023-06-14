2023南投星空季7月登場 鳶峰天文設施同步委外營運

合歡山於2019年獲國際認證成為全國首座暗空公園，透過「南投星空季」加強推廣天文教育，發展星空產業鏈，更全新打造鳶峰星空劇場、小型天文台等設施，縣府表示，今年星空季將於7月1日登場，相關天文設施於隔天正式委外營運。

合歡山海拔逾3000公尺，幾無光害，觀星品質優良，2019年獲國際暗天協會（IDA）認證通過，成為台灣首座、亞洲第3座國際暗空公園，其中海拔2750公尺的鳶峰，更是絕佳觀星點，南投縣為此強化天文相關設施，擴大推廣觀星活動。

縣府指出，自合歡山推動國際暗空公園認證後，便將原本僅在清境地區的高山觀星音樂會，串連縣內各大觀星場域辦理「南投星空季」，透過分眾分流帶動觀星熱，同步加強推廣天文教育，發展星空產業鏈，擴大促進縣內觀星旅遊。

為強化合歡山國際暗空公園的硬體服務，更於當地打造鳶峰星空劇場，劇場內建置直徑4米的圓頂球型屏幕、3座杜普森式天文望遠鏡及2座自動追蹤無線控制折射式望遠鏡組，遊客可透過沉浸式互動了解天文，今年再增建小型圓頂天文台。

觀光處表示，鳶峰星空劇場去年12月落成，每日限額180人進場，自今年元旦起試營運至5月底，門票收入逾25萬元，營運狀況穩定；今年才全新闢建的小型圓頂天文台，遠端天文觀測系統也已通過測試，兩項設施已都完成委外經營。