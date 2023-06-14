快訊

馬國女大生性侵擄殺案再逆轉…最高法院「撤銷死刑判決」 發回更審

iPhone「學台灣人講話」害全網笑瘋！她說這句話Siri硬要台灣國語

2關鍵主宰全球電動車發展版圖 Q1變化牽動台廠供應鏈地位

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2023南投星空季7月登場 鳶峰天文設施同步委外營運

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
合歡山的星空璀璨迷人，2023南投星空季將於7月1日登場。圖／南投縣政府提供
合歡山的星空璀璨迷人，2023南投星空季將於7月1日登場。圖／南投縣政府提供

合歡山於2019年獲國際認證成為全國首座暗空公園，透過「南投星空季」加強推廣天文教育，發展星空產業鏈，更全新打造鳶峰星空劇場、小型天文台等設施，縣府表示，今年星空季將於7月1日登場，相關天文設施於隔天正式委外營運。

合歡山海拔逾3000公尺，幾無光害，觀星品質優良，2019年獲國際暗天協會（IDA）認證通過，成為台灣首座、亞洲第3座國際暗空公園，其中海拔2750公尺的鳶峰，更是絕佳觀星點，南投縣為此強化天文相關設施，擴大推廣觀星活動。

縣府指出，自合歡山推動國際暗空公園認證後，便將原本僅在清境地區的高山觀星音樂會，串連縣內各大觀星場域辦理「南投星空季」，透過分眾分流帶動觀星熱，同步加強推廣天文教育，發展星空產業鏈，擴大促進縣內觀星旅遊。

為強化合歡山國際暗空公園的硬體服務，更於當地打造鳶峰星空劇場，劇場內建置直徑4米的圓頂球型屏幕、3座杜普森式天文望遠鏡及2座自動追蹤無線控制折射式望遠鏡組，遊客可透過沉浸式互動了解天文，今年再增建小型圓頂天文台。

觀光處表示，鳶峰星空劇場去年12月落成，每日限額180人進場，自今年元旦起試營運至5月底，門票收入逾25萬元，營運狀況穩定；今年才全新闢建的小型圓頂天文台，遠端天文觀測系統也已通過測試，兩項設施已都完成委外經營。

縣府也表示，「2023南投星空季」7月1日將於清境國小登場，鳶峰星空劇場及小型圓頂天文台啟用暨委外經營開幕預計在2日辦理，未來由委外業者操作管理相關設施，並導入觀星旅遊與天文教學服務，歡迎民眾多加利用，到南投縣追星。

合歡山鳶峰星空劇場建置圓頂球型屏幕進行沉浸式互動，7月2日起正式委外營運。圖／南投縣政府提供
合歡山鳶峰星空劇場建置圓頂球型屏幕進行沉浸式互動，7月2日起正式委外營運。圖／南投縣政府提供
合歡山鳶峰星空劇場將搭配2023星空季活動，於今年7月2日起正式委外營運。圖／本報資料照，記者黑中亮攝影
合歡山鳶峰星空劇場將搭配2023星空季活動，於今年7月2日起正式委外營運。圖／本報資料照，記者黑中亮攝影

劇場 鳶峰 南投

延伸閱讀

布拉格劇場設計四年展 稀有之船展現台創作能量

謎團破解！大陸天文團隊發現宇宙第一代恆星化學遺跡

跨域整合3場客英雙語互動式劇場巡演 6月11日炫麗登場

颱風攪局！東北角六校登合歡山改走步道「敬山」

相關新聞

目睹父心肌梗塞救回一命 布農族女學生立志從事醫療行業

112學年度大學申請入學今天放榜，就讀台中女中的布農族學生金苡芯，因目睹父親心肌梗塞，立志未來要從事醫療相關行業，她克服...

2023南投星空季7月登場 鳶峰天文設施同步委外營運

合歡山於2019年獲國際認證成為全國首座暗空公園，透過「南投星空季」加強推廣天文教育，發展星空產業鏈，更全新打造鳶峰星空...

行車禮讓停看行 行人優先安心行

根據交通部道路交通安全督導委員會的統計顯示，2022年台灣有394位行人因為交通事故死亡、1萬6,757人受傷，平均每天有近47位行人在道路上傷亡。

興富發申請7案復工自找第三方認證 市府：都發局都不認

中捷公安意外，興富發建設召開股東會所稱中市8件停工建案已申請復工，且請第三公正單位審查。民進黨議員拿來質疑市府，要求市政...

南投露營區全國最多合法屈指可數 議員認為法規太複雜

南投縣露營區多達340多家全台最多，但合法露營區不到10家，交通部觀光局去年通過「露營場管理要點」，攸關南投縣露營場未來...

中部大雨梧棲累積雨量達118公釐 台中17件事故已搶修

台中市議會市政總質詢，市長盧秀燕表示，這兩天中部大雨，梧棲區今晨大雨累積雨量達118公釐、大雅區雨量達103.5公釐、清...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦