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南投露營區全國最多合法屈指可數 議員認為法規太複雜

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣露營活動相當熱絡，但受限法令規範合法業者屈指可數，業者希望中央檢討，因地制敵，提供民眾合法的露營場地。記者江良誠／攝影
南投縣露營活動相當熱絡，但受限法令規範合法業者屈指可數，業者希望中央檢討，因地制敵，提供民眾合法的露營場地。記者江良誠／攝影

南投露營區多達340多家全台最多，但合法露營區不到10家，交通部觀光局去年通過「露營場管理要點」，攸關南投縣露營場未來永續發展及合法性。南投縣觀光處長陳志賢表示，已編列300萬元經費成立工作坊，將輔導業者合法化，預計今年有100家送案申請，縣府也會透過露營節等活動，帶動露營產業發展。

南投縣觀光處曾邀集縣內露營區業者討論合法申請場地會議，不少業者大吐苦水。陳姓業者說，他們也希望露營區早日合法化，提供遊客安心露營的環境，但現有法規相當複雜，其中場地就牽涉農牧、林業用地，還有農業、消防、建設、環保等法規。現在只有休閒農場可附設露營區，休閒農場又因所需面積大設置不易，讓業者無法適從。

縣議員全文才說，疫情之後露營成為熱門活動，信義鄉就有不少居民經營露營區，但因土地為土石流潛勢區和特定水土保持區內，在露營場管理要點中無法經營，讓想要合法化的業者無法申請，他要求縣府能跨局處協商，讓業者知道如何申請合法化，也希望露營場管理要點能滾動檢討，因地制宜，讓露營區合法化。

南投縣觀光處長陳志賢說，露營不僅是國人熱愛的戶外休閒活動，縣長許淑華也認為，露營為低碳、環保的綠色產業，南投縣山林美景遍地都是，是南投觀光旅遊的下一個重點，內政部通過修正「非都市土地使用管制規則」，在低度利用和兼顧山林保育前提下，有條件放寬農牧及林業用地可以設置露營場，輔導小型露營場土地合法化。

目前，針對1公頃以下農牧用地或單純素地、以及不在列管的19項環境敏感區業者，優先輔導申請。「農牧用地」可以有條件設置10%的營位設施、衛生設施及管理室，但不得超過660平方公尺，而考量山林保育原則，「林業用地」則僅可以設置營位設施及衛生設施。

露營區 南投

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