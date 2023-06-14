融入泰雅料理在美饌大賞摘金 敏實科大促學生勇於參賽

2023ABF亞洲美學美饌職能創意大賞暨SPC國手選拔賽日前在台北舉辦，新竹縣敏實科大同樣派出多位學生參賽，在餐飲項目就順利拿下1金3銀4銅佳績，其中4年級的邱春玉更憑藉著將泰雅料理特色融入開胃菜的手法，一舉擄獲評審的味蕾，順利拿下金牌。

邱春玉敏實科大夜餐技四的學生，這次參加美饌大賞就在國際創意料理精緻開胃菜展示項目獲得金牌，她的開胃菜擺盤精緻，每道料理就像藝術品，不僅融入不少原住民食材，更凸顯大自然最原始的美味，因此獲得評審青睞。

餐飲系主任徐雯珊表示，學校積極鼓勵學生參加各種餐飲競賽，不但培養學生磨練技能，努力創新，同時透過競賽提高眼界，認識餐飲界的達人和好手，建立人脈，以期未來餐飲界上可以發光發熱、做出貢獻。

敏實科大校長曾信超表示，學校積極鼓勵學生參賽，期望透過競賽提升餐飲專業技能，結識餐飲達人，互相切磋琢磨，鍛鍊出餐飲的職人精神，以傳承職人廚藝淬煉每個精采時刻。

敏實科大除了邱春玉榮獲金牌，還有曾宇揚榮獲銀牌、張洲源榮獲銅牌、吳翊嘉榮獲銅牌，國際創意料理烹飪主菜展示項目，吳佾軒榮獲銀牌、賴信宇榮獲銀牌、朱宇崙榮獲銅牌、彭聖智榮獲銅牌。