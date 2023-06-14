中部大雨梧棲累積雨量達118公釐 台中17件事故已搶修

台中市議會市政總質詢，市長盧秀燕表示，這兩天中部大雨，梧棲區今晨大雨累積雨量達118公釐、大雅區雨量達103.5公釐、清水區達92.5公釐。造成7件交通號誌損壞，另7件淹水、還有3件路樹倒塌，均已處理完畢。

盧秀燕表示，她上周五提醒市民朋友，根據中央及地方氣象預測資料，從6月11日至19日連續9天，台灣地區天氣非常不穩定，前兩天下在南部，17處事件均處理完畢。

盧秀燕強調，中央氣象局及水利局防災中心資料綜合研判，今日下午到明日天氣變化有機會還會更劇烈，市府上周已掌握氣象情資，上緊發條通報各局處及各區公所就位。

豐原軟埤仔溪水位狀況，水閘門配合開啟排水，地下道通行無阻，市府做好各項預測與防範，市民如發現災情，可撥打1999市民專線通報，市府搶修。