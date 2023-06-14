歡慶警察節捐熱血！中部這3種血型「偏低」

6月15日為警察節，台中市警察局烏日分局提早歡慶警察節，昨攜手台中銀行烏日分行舉辦捐血活動，共募得84袋血。台中捐血中心統計，目前中部血庫A型血、O型血和AB型血庫存量偏低，呼籲民眾來捐血。

台中捐血中心今統計，中部血庫包括台中、彰化、南投、雲林等四縣市，安全的血液庫存應維持在可供應7天以上血量，目前血庫中僅B型血庫存達7.9天外，A型血庫存為5.8天、O型血庫從存為6.5天，AB型血庫存為6.3天，平均存量為6.6天，都「偏低」，未達7天安全存量。

烏日警分局昨攜手台中銀行烏日分行舉辦捐血活動，捐血車從昨天上午9時30分到下午4時，烏日警分局前廣場，由分局長尤啓南帶頭捐血；現場提供精美禮品回饋捐血者，並攤宣傳反詐騙、交通禮讓安全、婦幼安全、廉政反貪等，吸引員警、警眷、協勤民力、警友及在地民眾捐血。

尤啓南表示，慶祝警察節舉辦捐血活動別具意義，員警發揮大愛精神，積極捐血，希望可以帶動民眾一起響應。另外，也召義警、民防、義交、志工守望相助隊等單位一同響應，齊心募「熱血」。

台中捐血中心說明，想捐血民眾可到台中捐血中心官網首頁，點選「哪裡可以捐血」圖卡，查詢「地圖」找就近的捐血站，或查詢「行事曆」找捐血活動。