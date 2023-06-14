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中市交通月票早鳥優惠明起開賣！ 盧秀燕：市民限定199

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕宣布，台中交通月票早鳥優惠明天開賣。記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕宣布，台中交通月票早鳥優惠明天開賣。記者陳秋雲／攝影

台中市政府推出「台中市公共運輸定期票」及「中彰投苗公共運輸定期票」，明天至6月30日市民專享的五星級早鳥交通優惠月票開賣。

市長盧秀燕表示，台中市交通月票全國最便宜，市境內定期票原價每月299元的交通月票，早鳥更只要199元，歡迎市民把握機會購買。

台中捷運代理董事長吳存金說，捷運各車站均設置定期票專用通道，人潮較多的松竹、文心崇德、文華高中、市政府、文心森林公園、大慶、九德、高鐵台中站8站，新增15處定期票專用通道以及37台驗票機，合計全線共有37處定期票通道、81台驗票機，以利人潮疏運。

市議員吳瓊華肯定市府推出早鳥月票優惠， 提醒市府須注意購票窗口動線以及捷運、台鐵單一專屬通道。

盧秀燕指出，市府針對人潮較多的捷運站點增加身障朋友專屬通道，以利人潮疏散。明起至6月30日安排時間分散購買早鳥票。

交通局長葉昭甫說，台中市29個區公所及捷運綠線全線18個車站都可購買，有16天早鳥優惠，捷運除設置專屬定期票閘門外，指引標誌都準備好，未來視動線調整。

台中捷運 台中市 交通月票

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