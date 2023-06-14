中市交通月票早鳥優惠明起開賣！ 盧秀燕：市民限定199

台中市的大眾運輸網綿密，無論是捷運、公車或公共自行車（YouBike 2.0）皆建置完善，讓你即使不開車或騎車，也可以自在又便利地利用大眾運輸網，輕盈移動於城市與近郊。

2023-06-14 13:24