大雨襲台中 梧棲大雅累積雨量逾百毫米

根據中央氣象局研判，台中市今明天氣不穩定，市長盧秀燕今天表示，清晨的大雨包括梧棲及大雅等區累積雨量都逾百毫米，市府會做好各項預測與防範，有災情也會派員搶修。

國民黨台中市議員吳瓊華上午在市政總質詢中關心近日豪大雨的水情狀況，盧秀燕在答詢時表示，根據中央及地方氣象預測資料，從11日至19日連續9天，整個台灣地區天氣非常不穩定，氣候變化劇烈，上週已提醒市民注意雷雨胞來襲造成的豪大雨情形。

盧秀燕說，這兩天雨下在中部，其中梧棲區今晨大雨累積雨量達118毫米、大雅區雨量達103.5毫米、清水區達92.5毫米；也造成7件交通號誌損壞，目前已搶修完畢，另造成7件路面積淹水均已消退，還有3件路樹倒塌也已全數處理完成。

由於中央氣象局及水利局防災中心資料綜合研判，今天下午到明天的天氣變化可能會更劇烈，盧秀燕說，希望市民務必注意，市府上週已掌握氣象情資，已上緊發條通報各局處及各區公所就位。

盧秀燕強調，上午已偵測到豐原軟埤仔溪水位狀況，水閘門配合開啟排水，各處地下道目前通行無阻，市府會做好各項預測與防範，市民如發現災情，可撥打1999市民專線通報，市府會立即派員搶修。