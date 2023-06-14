彰縣規劃整修59座公廁 預計113年6月完工

彰化縣政府推動公廁改善計畫，整修彰化溪州公園、縣立體育場等10個單位的59座公廁；縣府指出，整修項目包含更新管線、更換隔間門板及蹲式廁間加裝扶手等，預計明年6月完工。

彰化縣政府昨天舉行主管週報，縣長王惠美關心彰化縣環保局提出的公廁工程改善計畫；王惠美指出，期望公廁修繕後，也能做好公廁管理，提供優質的如廁環境，讓出外民眾更方便。

彰縣環保局今天指出，縣府向中央爭取到補助款新台幣3138萬4000元，地方則配合784萬6000元，總經費3923萬元，規劃改善縣內10個單位共59座老舊公廁。

環保局表示，這59座老舊公廁分別位於溪州公園、縣府行政大樓及田尾怡心園等10個單位，預計在明年6月完工；另針對轄內列管公廁，環保局與26鄉鎮市公所將聯手派員巡查，發現缺失立即通知公廁管理單位改善，管理與修繕雙管齊下，為民眾如廁環境把關。

環保局指出，工程整修內容包含便器、老舊管線更新、隔間門板更換、地磚翻新等，也增加高齡友善設施，調整坐式廁間及蹲式廁間比例超過3比2，也規劃蹲式廁間全面加裝扶手，讓民眾使用蹲式馬桶不用擔心站不起來，也會檢討設置性別友善及親子公廁等，藉此提升公廁軟、硬體環境。