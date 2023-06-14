聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投野溪復育 獲全球卓越建設銀獎

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
水保局南投分局整治鹿谷和雅橋上下游固床工，透過天然砌石、GRC工法，改善河道縱向阻隔，營造友善棲地。圖／水保局南投分局提供
水保局南投分局整治鹿谷和雅橋上下游固床工，透過天然砌石、GRC工法，改善河道縱向阻隔，營造友善棲地。圖／水保局南投分局提供

南投縣鹿谷和雅橋長年受溪流沖刷、土石流影響受損，溪域生態也因為土石擾動，台灣白甲魚、石賓等原生種減少，為友善棲地兼顧防災，水保局南投分局改善上下游固床工，解決河道縱向阻隔生態而且成功復育，勇奪今年「全球卓越建設銀獎」。

水保局南投分局指出，和雅橋位於鹿谷北勢溪，921地震時上游崩塌，再受到土石流災害，經過緊急災修仍然因為長年溪水沖刷導致既有構造物毀損；以往的河床工程造成生態縱橫向阻隔，影響動物棲息，不利魚類洄游，因此規畫改善上下游固床工。

921地震後 魚種驟減

工程規畫人員向當地耆老請益，早期台灣白甲魚、台灣石賓、台灣鬚鱲、明潭吻鰕虎等原生物種豐沛，921地震後上游崩塌，土石嚴重擾動流域，魚種數量驟減，工程設計初期即進行生態監測，確認現有種類、數量，以降低對周邊生態擾動。

水保局南投分局治理課長張國欽說，為改善野溪棲地環境，兼顧固床工防災功能，以生態友善環境設計工程，現地使用竹材製作動物坡道，石材砌出護岸和固床工，減少水泥用量。

營造棲地 魚翻倍成長

張國欽說，從日本引進使用GRC工法，讓工程融入地景，營造近乎天然岩盤的生態棲地，完工後改善沿線800公尺長的河道縱向阻隔狀況，經生態監測，白甲魚、石賓、鬚鱲、明潭吻鰕虎等數量翻倍成長，復育成果良好。

水保局南投分局表示，這項工程代表台灣，赴美參加「全球卓越建設獎」評選，從各國優質工程中脫穎而出，獲得「最佳環境文化類銀獎」。

南投 水保局 地震 土石流 崩塌 魚類

延伸閱讀

南投高齡畢業生！8旬嬤讀書圓夢 外配鄰居是功臣

南投和雅橋野溪復育工程 台灣原生物種都回來了

中研院院長廖俊智獲頒國際獎項 籲利用代謝工程因應全球暖化

海軍威海計畫左營二港東側碼頭工程決標 2027年中完工

相關新聞

南投野溪復育 獲全球卓越建設銀獎

南投縣鹿谷和雅橋長年受溪流沖刷、土石流影響受損，溪域生態也因為土石擾動，台灣白甲魚、石賓等原生種減少，為友善棲地兼顧防災...

台中學生肥胖率提高 議員籲政策防範

中市近3年國中小學生肥胖率增加，民進黨議員批評「小時候胖就是胖」，校園禁含糖飲料，但校門外、安親班、補習班周邊都是飲料店...

托育費10年未調議員喊要漲 盧秀燕：須參考全國標準

台中市議員鄭功進指出，托育人員收費規範10年未調整，24小時全日托每月2萬2500元，平均日薪750元、時薪僅31元，收...

南投高齡畢業生！8旬嬤讀書圓夢 外配鄰居是功臣

南投縣國姓國中今舉辦畢業典禮，高齡80歲的邱張圓妹應是今年縣內最高齡的畢業生，縣長許淑華到場為她喝采，也勉勵畢業生要用勇...

影／台鐵首批R200型柴電機車運抵台中港 預計7月見面會

台鐵新購首批R200型柴電機車2輛，從西班牙由巴拿馬籍博斯普魯士公路號汽車船首次運抵台中港，靠泊八Ａ碼頭卸貨，今天由2輛...

身障者憂大里運動公園停車場月票改抽籤 台中市府：已有身障者優惠

台中市有身障市民反映，指在大里運動公園停車超過10年，以往月票不用抽籤，最近卻首次被通知月票要抽籤，他擔心若抽不中，行動...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦